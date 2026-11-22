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Le Penová nepôjde do zahraničia, odmietla aj pozvanie od Zelenského
V októbri si Le Penová a Zelenskyj na diaľku vymenili ostré slová v súvislosti s jej postojom, že ak by ju zvolili za prezidentku, Francúzsko nebude pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine.
Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) — Francúzska opozičná politička Marine Le Penová odmietla pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštevu Kyjeva. Zdôvodnila to tým, že počas kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2027 neplánuje žiadne zahraničné cesty. Uviedla to v nedeľňajšom rozhovore pre francúzsku televíziu France 2. Je to zmena oproti roku 2017, keď ju v Moskve prijal ruský prezident Vladimir Putin. Informovali o tom denník Le Figaro a agentúra AFP.
„V roku 2017 som absolvovala veľa zahraničných ciest a to ma utvrdilo v tom, že počas prezidentskej kampane v roku 2027 by som to robiť nemala. Je to už rozhodnutá vec,“ povedala prezidentská kandidátka pravicovej strany Národné združenie (RN), ktorá podľa prieskumov patrí medzi favoritov volieb.
Stretnutiu so Zelenským sa však Le Penová nebráni. Navrhla, aby sa uskutočnilo v Bruseli, ktorý považuje za vhodné miesto na diskusiu o finančnej pomoci Ukrajine, keďže táto otázka je podľa nej predovšetkým záležitosťou Európy.
V októbri si Le Penová a Zelenskyj na diaľku vymenili ostré slová v súvislosti s jej postojom, že ak by ju zvolili za prezidentku, Francúzsko nebude pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine.
Zopakovala ho aj na pondelňajšom stretnutí s ukrajinským veľvyslancom v Paríži. Povedala mu, že ak sa v máji stane francúzskou prezidentkou, rozpočtová situácia Francúzska v nasledujúcich mesiacoch neumožní poskytovať Ukrajine finančnú pomoc.
Zelenskyj začiatkom novembra v rozhovore pre francúzsky týždenník L'Express povedal, že „ak Marine Le Penová príde na Ukrajinu, myslím si, že zmení názor“.
V rozhovore pre France 2 sa Le Penová vyjadrila aj k vyšetrovaniu úniku dôverných informácií z ministerstva vnútra. Poprela, že by niekedy dostala dôverné informácie od prefekta Huguesa Moutouha alebo o ich poskytnutie požiadala. Tvrdila tiež, že nevie, ako sa dôverný e-mail ministerstva dostal do rúk Frédérica Chatillona, ktorý má blízko k jej strane.
Parížska prokuratúra začala 27. júla vyšetrovanie pre podozrenie z porušenia služobného a vyšetrovacieho tajomstva a utajovania týchto trestných činov. Prípad sa týka podozrenia z úniku informácií súvisiacich s vyšetrovaním Národného združenia. Moutouh, ktorý v minulosti pôsobil ako generálny tajomník ministerstva vnútra a v súčasnosti je prefektom regiónu Centre-Val de Loire, požiadal v sobotu o uvoľnenie z funkcie. O jeho ďalšom pôsobení rozhodne prezident Emmanuel Macron na zasadnutí vlády 25. novembra. Voči prefektovi zatiaľ nebola vznesená obžaloba.
„V roku 2017 som absolvovala veľa zahraničných ciest a to ma utvrdilo v tom, že počas prezidentskej kampane v roku 2027 by som to robiť nemala. Je to už rozhodnutá vec,“ povedala prezidentská kandidátka pravicovej strany Národné združenie (RN), ktorá podľa prieskumov patrí medzi favoritov volieb.
Stretnutiu so Zelenským sa však Le Penová nebráni. Navrhla, aby sa uskutočnilo v Bruseli, ktorý považuje za vhodné miesto na diskusiu o finančnej pomoci Ukrajine, keďže táto otázka je podľa nej predovšetkým záležitosťou Európy.
V októbri si Le Penová a Zelenskyj na diaľku vymenili ostré slová v súvislosti s jej postojom, že ak by ju zvolili za prezidentku, Francúzsko nebude pokračovať vo finančnej pomoci Ukrajine.
Zopakovala ho aj na pondelňajšom stretnutí s ukrajinským veľvyslancom v Paríži. Povedala mu, že ak sa v máji stane francúzskou prezidentkou, rozpočtová situácia Francúzska v nasledujúcich mesiacoch neumožní poskytovať Ukrajine finančnú pomoc.
Zelenskyj začiatkom novembra v rozhovore pre francúzsky týždenník L'Express povedal, že „ak Marine Le Penová príde na Ukrajinu, myslím si, že zmení názor“.
V rozhovore pre France 2 sa Le Penová vyjadrila aj k vyšetrovaniu úniku dôverných informácií z ministerstva vnútra. Poprela, že by niekedy dostala dôverné informácie od prefekta Huguesa Moutouha alebo o ich poskytnutie požiadala. Tvrdila tiež, že nevie, ako sa dôverný e-mail ministerstva dostal do rúk Frédérica Chatillona, ktorý má blízko k jej strane.
Parížska prokuratúra začala 27. júla vyšetrovanie pre podozrenie z porušenia služobného a vyšetrovacieho tajomstva a utajovania týchto trestných činov. Prípad sa týka podozrenia z úniku informácií súvisiacich s vyšetrovaním Národného združenia. Moutouh, ktorý v minulosti pôsobil ako generálny tajomník ministerstva vnútra a v súčasnosti je prefektom regiónu Centre-Val de Loire, požiadal v sobotu o uvoľnenie z funkcie. O jeho ďalšom pôsobení rozhodne prezident Emmanuel Macron na zasadnutí vlády 25. novembra. Voči prefektovi zatiaľ nebola vznesená obžaloba.