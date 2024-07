Le Penová obviňuje ľavicu z podnecovania protestov proti Kapitolu

Paríž 10. júla (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová v stredu obvinila ľavicový blok, že chce vládu vo Francúzsku prevziať silou a uskutočniť akciu podobnú útoku na americký Kapitol, ktorý uskutočnili priaznivci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá doplnila, že ľavicový Nový ľudový front (NFP) Le Penovej špekuláciu odmietol.



S tvrdením, že prezident Emmanuel Macron chce ľavici "ukradnúť volebné víťazstvo", prišiel bývalý poslanec krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) Adrien Quatennens, ktorý súčasne navrhol "veľký ľudový pochod" k úradu predsedu vlády.



V reakcii na Le Penovej interpretáciu svojho výroku Quatennens uviedol, že je "blázon", keď vníma jeho status ako výzvu na povstanie.



V nedávnych predčasných voľbách vo Francúzsku NFP nečakane získal väčšinu kresiel v parlamente. Žiaden z troch najsilnejších blokov však nemá absolútnu väčšinu, čo Francúzsko ponorilo do neistoty a do situácie bez zjavnej cesty k stabilnej vláde.



Ľavicová NFP, ktorá spája LFI, komunistov, zelených a socialistov, pokračuje aj v stredu v rozhovoroch s cieľom pokúsiť sa dohodnúť sa na vláde a politických plánoch.



Bývalo zvykom, že prezident po voľbách vyzval na vytvorenie novej vlády najväčšiu parlamentnú skupinu. Ústava však prezidenta k takémuto postupu nezaväzuje a Macron zatiaľ v tejto veci nepodnikol žiadne kroky, upozorňuje AFP.



Medzi možné varianty vývoja patrí široká koalícia alebo menšinová vláda či technokratická vláda vedená osobou, ktorá nie je politicky spätá so žiadnym subjektom a ktorá by bola schopná presadzovať v parlamente zákony na základe dohôd prijímaných ad hoc.



Podľa agentúry Reuters sú rokovania o novej vláde pomerne intenzívne. Niektorí centristi dúfajú, že sa im podarí dosiahnuť dohodu s konzervatívnymi Republikánmi (LR) a takto "vyšachovať" ľavicu.



Každá vláda - ľavicová, stredová alebo širšia koalícia - by sa mohla rýchlo stať obeťou hlasovania o dôvere zo strany opozície, ak by si nezabezpečila dostatočne pevnú podporu.



Zákonodarca Pieyre-Alexandre Anglade z Macronovej strany Obroda (RE) pre agentúru Reuters povedal, že jediným životaschopným riešením by bola široká koalícia umiernených ľavičiarov a pravice.



Iný zákonodarca z Macronovej strany pre reuters uviedol, že Le Penovej RN bude vo veľmi roztrieštenom parlamente nevyhnutne hrať kľúčovú úlohu - RN má totiž dostatočne veľkú skupinu na to, aby od neho záviselo, či budú návrhy zákonov schválené alebo nie.



Le Penová sa v posledných niekoľko rokov intenzívne venovala náprave imidžu svojej strany, ktorá bola kedysi známa svojimi xenofóbnymi a antisemitskými postojmi a teraz sa musí rozhodnúť, akým smerom sa bude uberať, ak chce preraziť a získať moc v prezidentských voľbách v roku 2027.