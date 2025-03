Le Penová odsúdila rozhodnutie o pozastavení pomoci USA pre Ukrajinu

Paríž 4. marca (TASR) - Francúzska politička Marine Le Penová, považovaná za pravdepodobnú kandidátku krajne pravicového Národného združenia (RN) v najbližších prezidentských voľbách, považuje rozhodnutie o pozastavení americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu za kruté a brutálne.



Le Penová to napísala v stĺpčeku pre francúzsky denník Le Figaro, píše TASR. Vo svojom texte pritom zopakovala svoje odmietavé stanovisko k vyslaniu francúzskych jednotiek na Ukrajinu.



"Brutalitu tohto rozhodnutia považujem za odsúdeniahodnú," napísala Le Penová. Vysvetlila, že je to "veľmi kruté pre ukrajinských vojakov zapojených do vlasteneckej obrany svojej krajiny". Konštatovala však tiež, že "nikto nemôže Spojené štáty prinútiť, aby naďalej poskytovali svoju podporu, ak ju táto krajina už nechce".



Marine Le Penová súčasne upozornila na to, že kým zastavenie dodávok zbraní je "menej problematické, pretože sa dá doplniť" z iných zdrojov, veľký problém pre Ukrajinu vznikne prerušením v oblasti spravodajskej, technologickej a digitálnej podpory, ktorú Washington poskytol Kyjevu.



"Sme svedkami dôsledkov digitálneho podriadenia sa Európy Spojeným štátom," upozornila Le Penová.



Americký prezident Donald Trump sa v pondelok večer rozhodol "dočasne" pozastaviť americkú vojenskú pomoc Kyjevu, čo má za následok okamžité zastavenie dodávok zbraní a munície na Ukrajinu, vrátane už objednaných.



Toto Trumpovo rozhodnutie už medzičasom privítalo Rusko, ktoré považuje pozastavenie pomoci za "najlepší príspevok k mieru", ale západný svet je v šoku. Bývalý francúzsky premiér Édouard Philippe v utorok ráno v rozhovore pre France Inter označil Trumpovo rozhodnutie za zradu.



Le Penová v pondelok v prejave vo francúzskom parlamente uviedla, že podľa jej názoru by sa Ukrajine nemalo sľubovať členstvo v NATO a Európskej únii, keďže prvé z nich bolo príčinou ruskej agresie a Spojené štáty sú proti, zatiaľ čo vstup Ukrajiny do EÚ nie je prospešný pre samotnú Úniu.



Le Penová je pritom presvedčená, že Ukrajina si zaslúži podporu od Európskej únie, no mala by byť realistická. Prísľub vstupu do NATO a EÚ by bol podľa nej zavádzaním alebo by predstavoval vážne riziko pre mier na európskom kontinente.



Dodala, že členstvo Ukrajiny v EÚ by bolo v rozpore so záujmami Francúzska, stálo by Francúzov miliardy eur, vytvorilo by nové deformácie hospodárskej súťaže na trhu práce, výrazne by ovplyvnilo francúzsky sociálny model a jeho primárnym dôsledkom "by bolo takmer určite zničenie" francúzskych farmárov.