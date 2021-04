Le Penová oznámila odchod z vedenia strany RN

Brusel 1. apríla (TASR) - Marine Le Penová, francúzska krajne pravicová politička a šéfka Národného zhromaždenia (RN - bývalý Národný front), vo štvrtok potvrdila, že chystá svoj odchod z tejto strany, ktorú zakladal jej otec, aby sa mohla naplno venovať budúcoročným prezidentským voľbám ako nadstranícka kandidátka všetkých Francúzov, ktorí chcú bojovať za národné záujmy. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Belga.



Le Penová v rozhovore pre konzervatívny pravicový časopis L'Incorrect spresnila, že k jej odchodu z vedenia strany nedôjde na najbližšom kongrese RN, ale až na tom ďalšom, niekedy koncom leta.



"Na nasledujúcom kongrese to nebude, pretože je to kongres, ktorý legitimizuje kandidáta na prezidenta, a ja musím byť najskôr znovu zvolená. Ale potom áno, pretože nemôžem byť kandidátkou len Národného zhromaždenia," uviedla Le Penová pre mesačník, ktorý je spájaný s jej neterou Marion Maréchalovou.



"Vzhľadom na možnosť víťazstva, ktorá nikdy nebolo taká veľká, musím byť kandidátkou všetkých, ktorí chcú bojovať za národné záujmy," uviedla s odkazom na prezidentské voľby v roku 2022.



Líderka RN už vo februári tohto roku naznačila, že zvažuje vzdať sa šéfovania svojej strany, aby mohla byť vnímaná ako "kandidátka všetkých Francúzov". Jej politické hnutie by ju však zároveň podporovalo. Prívržencov chce hľadať aj v iných národne orientovaných politických subjektoch.



Možným nástupcom Le Penovej na čele strany sa zrejme stane súčasný podpredseda RN Jordan Bardella. V poradí 17. kongres RN bude začiatkom júla v Perpignane, kde sa očakáva potvrdenie prezidentskej kandidatúry Le Penovej. Neskôr, koncom leta, by na ďalšom kongrese malo dôjsť k jej odchodu zo strany a voľbe nového vedenia RN.



spravodajca TASR Jaromír Novak