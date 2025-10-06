< sekcia Zahraničie
Le Penová po demisii Lecornua žiada predčasné voľby
Elyzejské palác uviedol, že Macron demisiu premiéra prijal.
Paríž 6. októbra (TASR) - Francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová v pondelok vyzvala na usporiadanie predčasných parlamentných volieb, ktoré sú podľa nej v tejto chvíli absolútne nevyhnutné. Reagovala tak na nečakanú demisiu premiéra Sébastiena Lecornua, ktorú podal necelý mesiac od vymenovania do svojej funkcie a deň po tom, čo jeho vládu schválil prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Elyzejské palác uviedol, že Macron demisiu premiéra prijal. Zloženie kabinetu, ktorý Macron v nedeľu večer vymenoval, sa stretlo s ostrou kritikou naprieč politickým spektrom. Mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.
Le Penová, ktorá má päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie v kauze sprenevery európskych peňazí až do rozhodnutia odvolacieho súdu, vyzvala Macrona, aby buď rozpustil Národné zhromaždenie, alebo sám odstúpil, čo by podľa nej bolo rozumné. Macron však takýto krok dosiaľ odmietal. Jeho druhé funkčné obdobie sa má oficiálne skončiť v roku 2027.
Niekdajší minister obrany Lecornu bol vymenovaný za nového premiéra 9. septembra. Vo funkcii, v ktorej bol 27 dní, nahradil Francoisa Bayroua, ktorého vláda neustála hlasovanie o vyslovení nedôvery. Rovnaký osud predtým postihol aj Michela Barniera. Francúzsko tak malo za posledné dva roky piatich premiérov.
Lecornu v prvom vyjadrení od podania demisie podľa magazínu Politico povedal, že za súčasných podmienok sa v krajine vládnuť nedá. Za situáciu vinil politické strany, ktoré sa „naďalej tvária, ako keby mali väčšinu“ v parlamente, a „stranícke chúťky“ pred prezidentskými voľbami, ktoré budú o dva roky.
Francúzsko sa ocitlo v patovej situácii, odkedy Macron v polovici minulého roka stavil na predčasné parlamentné voľby v nádeji, že posilní svoju legitimitu po neúspechu svojej strany vo voľbách do Európskeho parlamentu.
Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. Agentúra DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.
