Le Penová po schôdzke s Macronom odmietla akúkoľvek ľavicovú vládu

Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok pokračoval v konzultáciách o hľadaní stabilnej novej vlády krajiny. V Elyzejskom paláci prijal ústavných činiteľov aj predstaviteľov krajne pravicového Národné združenia (RN) vrátane Mariny Le Penovej. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Macron je pod čoraz väčším tlakom, aby po vyše mesiaci od parlamentných volieb vymenoval nového premiéra, píše TASR.



V dvojkolových parlamentných voľbách na prelome júna a júla zvíťazil ľavicový Národný ľudový front (NFP) pred Macronovou centristickou koalíciou Spolu (ENS) a Le Penovej RN. Macron stratil v Národnom zhromaždení podporu desiatok poslancov, pričom žiadne zoskupenie nezískalo absolútnu väčšinu.



Od piatka do Elyzejského paláca pozýva Macron predstaviteľov politických strán na rokovania zamerané na vyriešenie politickej budúcnosti krajiny. Francúzski konzervatívci zo strany Republikáni (LR) už vylúčili účasť vo vládnej koalícii, v ktorej bude radikálne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona. To je súčasťou aliancie NFP.



Le Penovú na zriedkavé rozhovory v sídle prezidenta sprevádzal predseda RN Jordan Bardella. Obaja podľa AFP vošli do zadného vchodu paláca v Paríži bez akýchkoľvek ceremónií ešte pred stretnutím s Macronom o 10.45 h.



Rozhovory s prezidentom trvali približne dve hodiny. Le Penová po ich konci vyhlásila, že RN bude iniciovať hlasovanie o vyslovení nedôvery "akejkoľvek ľavicovej vláde". Vyjadrila presvedčenie, že nový kabinet by v skutočnosti viedol Mélenchon, a nie kandidátka NFP Lucie Castetsová.



Macron od volieb podľa AFP zdržiava vymenovanie nového premiéra a vo funkcii naďalej ponecháva doterajšiu vládu na čele s Gabrielom Attalom. Za ten čas sa snaží nájsť osobnosť so širokou podporou, ktorá by nebola okamžite zvrhnutá pri parlamentnom hlasovaní o dôvere, doplnila agentúra.



Ľavica na premiérsky post navrhla pomerne neznámu 37-ročnú ekonómku a štátnu úradníčku Castetsovú. Prezident však jej kandidatúru zatiaľ ignoruje, hoci NFP vo voľbách skončila prvá. Ľavicu vyzval, aby si najprv pre svoju vládu v parlamente zabezpečila väčšinu.