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Le Penová podporila Bardellu napriek novým obvineniam z antisemitizmu
Le Penovej vyjadrenie sa objavilo deň po tom, ako investigatívny portál Mediapart a denník Le Monde zverejnili ďalšie údajné antisemitské výroky v súčasnosti 31-ročného Bardellu.
Autor TASR
Paríž 27. novembra (AFP) – Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová v piatok potvrdila podporu lídrovi krajnej pravice Jordanovi Bardellovi. Reagovala tak na nové obvinenia z antisemitských výrokov, ktoré tento jej chránenec údajne vyslovil ešte v tínedžerskom veku. Samotný Bardella tieto nové obvinenia odmieta, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Le Penovej vyjadrenie sa objavilo deň po tom, ako investigatívny portál Mediapart a denník Le Monde zverejnili ďalšie údajné antisemitské výroky v súčasnosti 31-ročného Bardellu. Výroky pochádzajú zo súkromných konverzácií na Facebooku a sú vraj z obdobia, keď Bardella dovŕšil 18 rokov.
Bardella, ktorý stojí na čele strany Národné združenie (RN) Marine Le Penovej a v prípade jej víťazstva v budúcoročných prezidentských voľbách by sa podľa očakávaní mohol stať premiérom, čelil podobným obvineniam už v septembri. Aj vtedy poprel, že by takéto výroky vyslovil.
Le Penová v piatok na tlačovej konferencii potvrdila, že napriek novým odhaleniam má Bardella naďalej jej plnú dôveru.
Bardella na rovnakej tlačovej konferencii obvinil denník Le Monde z opätovného zverejnenia zistení portálu Mediapart zo septembra. Investigatívnemu portálu zároveň vyčítal, že obťažuje ľudí z jeho okolia a osoby, ktoré ho poznali ešte ako maloletého.
„Dôkazy, ktoré predložil (denník) Le Monde, sú len kópiou dôkazov zverejnených portálom Mediapart. Ich dôveryhodnosť v posledných týždňoch spochybnilo odvolanie jedného zo zdrojov,“ povedal Bardella.
Mediapart uviedol, že spomínané výroky mal k dispozícii už pri prvom zverejnení kauzy v septembri, ďalšie úryvky však nezverejnil, aby ochránil totožnosť svojho zdroja.
Podľa portálov Mediapart a Le Monde sa Bardellov známy rozhodol zverejniť dovtedy nepublikované časti ich súkromnej komunikácie po tom, ako politik poprel, že by sa dopustil uvedených výrokov. Chcel tak podľa médií poukázať na to, že Bardella nehovorí pravdu.
Bardella v správach údajne napísal, že „banky riadia sionisti“ a že ich cieľom je vytvoriť „nový svetový poriadok s Jeruzalemom ako hlavným mestom“. V súvislosti s touto kauzou podal Bardella na Mediapart dve žaloby.
Le Penová sa dlhodobo snaží zbaviť RN dedičstva svojho otca Jeana-Marie Le Pena, odsúdeného za antisemitizmus, ktorý svojho času vyhlásil, že plynové komory počas holokaustu sú v dejinách „detailom“.
Bardella zohráva v úsilí o zmenu imidžu Le Penovej strany významnú úlohu. V roku 2025 navštívil Izrael ako vôbec prvý líder francúzskej krajnej pravice, čím chcel demonštrovať nový kurz RN.
Le Penovej vyjadrenie sa objavilo deň po tom, ako investigatívny portál Mediapart a denník Le Monde zverejnili ďalšie údajné antisemitské výroky v súčasnosti 31-ročného Bardellu. Výroky pochádzajú zo súkromných konverzácií na Facebooku a sú vraj z obdobia, keď Bardella dovŕšil 18 rokov.
Bardella, ktorý stojí na čele strany Národné združenie (RN) Marine Le Penovej a v prípade jej víťazstva v budúcoročných prezidentských voľbách by sa podľa očakávaní mohol stať premiérom, čelil podobným obvineniam už v septembri. Aj vtedy poprel, že by takéto výroky vyslovil.
Le Penová v piatok na tlačovej konferencii potvrdila, že napriek novým odhaleniam má Bardella naďalej jej plnú dôveru.
Bardella na rovnakej tlačovej konferencii obvinil denník Le Monde z opätovného zverejnenia zistení portálu Mediapart zo septembra. Investigatívnemu portálu zároveň vyčítal, že obťažuje ľudí z jeho okolia a osoby, ktoré ho poznali ešte ako maloletého.
„Dôkazy, ktoré predložil (denník) Le Monde, sú len kópiou dôkazov zverejnených portálom Mediapart. Ich dôveryhodnosť v posledných týždňoch spochybnilo odvolanie jedného zo zdrojov,“ povedal Bardella.
Mediapart uviedol, že spomínané výroky mal k dispozícii už pri prvom zverejnení kauzy v septembri, ďalšie úryvky však nezverejnil, aby ochránil totožnosť svojho zdroja.
Podľa portálov Mediapart a Le Monde sa Bardellov známy rozhodol zverejniť dovtedy nepublikované časti ich súkromnej komunikácie po tom, ako politik poprel, že by sa dopustil uvedených výrokov. Chcel tak podľa médií poukázať na to, že Bardella nehovorí pravdu.
Bardella v správach údajne napísal, že „banky riadia sionisti“ a že ich cieľom je vytvoriť „nový svetový poriadok s Jeruzalemom ako hlavným mestom“. V súvislosti s touto kauzou podal Bardella na Mediapart dve žaloby.
Le Penová sa dlhodobo snaží zbaviť RN dedičstva svojho otca Jeana-Marie Le Pena, odsúdeného za antisemitizmus, ktorý svojho času vyhlásil, že plynové komory počas holokaustu sú v dejinách „detailom“.
Bardella zohráva v úsilí o zmenu imidžu Le Penovej strany významnú úlohu. V roku 2025 navštívil Izrael ako vôbec prvý líder francúzskej krajnej pravice, čím chcel demonštrovať nový kurz RN.