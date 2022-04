Le Penová popiera, že by tajne plánovala odchod Francúzska z EÚ

Paríž 12. apríla (TASR) - Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penova v utorok poprela, že by tajne plánovala odchod Francúzska z EÚ. Zdôraznila, že tzv. "frexit" nebude presadzovať ani v prípade, že by neuspela so snahami o reformu európskej dvadsaťsedmičky. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Le Penová, predsedníčka nacionalistickej strany Národné zhromaždenie (RN), sa 24. apríla stretne v druhom kole prezidentských volieb so súčasným šéfom Elyzejského paláca Emmanuelom Macronom. V nedeľňajšom prvom kole ju Macron porazil v pomere 27,84 ku 23,15 percenta hlasov.



"Nie, nemám nijakú tajnú agendu," povedala Le Penová pre rozhlasovú stanicu France Inter. Reagovala tak na podozrenia, že hoci deklaruje podporu francúzskemu členstvu v EÚ, v skutočnosti má v úmysle dosiahnuť odchod Paríža z eurobloku. Pre takýto hypotetický scenár sa po vzore brexitu vžilo v médiách označenie frexit.



Politička však zároveň vyhlásila, že veľká väčšina Francúzov nepodporuje Európsku úniu v jej súčasnej podobe. "(EÚ) funguje absolútne nedemokraticky, využíva hrozby a vydieranie a uplatňuje politiku, ktorá je v rozpore so záujmami ľudí," domnieva sa Le Penová, ktorá by by chcela presadiť rozsiahle reformy Európskej únie.



V rámci snáh o oslovenie širšieho spektra voličov už Marine Le Penová oficiálne nepresadzuje odchod Francúzska z EÚ, Schengenu a eurozóny, ale zachováva si svoj hlboko euroskeptický postoj, vysvetľuje Reuters. Po prípadnom zvolení za francúzsku prezidentku by chcela dosiahnuť zmeny v schengenskej zmluve, ktorá tvorí v rámci Európskej únie základ spoločnej hraničnej a migračnej politiky. Plánuje tiež zvýšiť počet colníkov a zaviesť kontroly niektorých druhov tovaru dovážaných do Francúzska z iných členských krajín, čo by podľa analytikov mohlo vyvolať napätie v rámci eurobloku.



V rozhovore pre rádio France Inter však Le Penová jednoznačne poprela, že by v prípade neúspechu svojich "reformných" snáh presadzovala odchod Francúzska z EÚ. "Určite nie," odpovedala šéfka Národného zhromaždenia na takúto otázku.



Macron a Le Penová si 24. apríla zopakujú svoj duel z prezidentských volieb v roku 2017. Podľa agentúry AFP o víťazovi rozhodnú hlasy voličov ľavicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona, ktorý v prvom kole získal 21,95 percenta odovzdaných hlasov.