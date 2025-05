Le Penová potvrdila záujem kandidovať v prezidentských voľbách 2027

Paríž 29. mája (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Pen vo štvrtok potvrdila svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027. Vyhlásila to napriek tomu, že jej nedávno súd prvého stupňa na päť rokov s okamžitou platnosťou zakázal pôsobenie vo volených funkciách.



Ako na svojom webe informoval denník Le Monde, Le Penová svoje zámery oznámila počas návštevy v meste Nouméa v zámorskom departemente Nová Kaledónia, kam pricestovala, aby sa oboznámila s tamojšou politickou situáciou. Chce sa totiž zúčastniť na konzultáciách o inštitucionálnej budúcnosti tohto súostrovia, ktoré prezident Emmanuel Macron zvoláva v polovici júna po neúspechu nedávnych rokovaní na túto tému.



Le Penová v prospech svojej účasti na diskusii o budúcnosti Novej Kaledónie argumentovala tým, že v prezidentských voľbách v roku 2022 jej na Novej Kaledónii dalo svoj hlas 40 percent voličov. Pri tejto príležitosti potvrdila, že v roku 2027 bude opäť kandidovať vo voľbách hlavy štátu, a to aj napriek rozsudku v kauze zneužívania financií EÚ, proti ktorému sa hneď po jeho vynesení odvolala.



Marine Le Penová by sa mala pred odvolací súd postaviť v prvej polovici roka 2026 – čo je nevyhnutná podmienka pre jej účasť v prezidentských voľbách.



Na otázku, či sa k nej na rokovaniach v Elyzejskom paláci pridá aj predseda RN Jordan Bardella – ktorý by v prípade „zabrzdenia“ jej plánov súdom mohol byť prezidentským kandidátom RN -, odpovedala Le Penová uštipačne: „Nie som si istá, či Jordan dobre pozná problémy Novej Kaledónie. Každý z nás má iné talenty.“



Ako predsedníčka poslaneckého klubu RN v Národnom zhromaždení sa Le Penová v otázke Novej Kaledónie prezentovala ako hlas „umiernenosti“ a „stredná cesta“ medzi radikalizmom niektorých separatistov a niektorých lojalistov v Novej Kaledónii.



Pred stretnutím s podnikateľmi zo súostrovia Le Penová vo štvrtok oznámila, že po návrate do Paríža napíše prezidentovi Macronovi, aby sa mohla zúčastniť na avizovaných konzultáciách o Novej Kaledónii.



Le Penová i ďalší bývalí a súčasní členovia vedenia RN boli 31. marca súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Politička bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100 000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.



Ak by odvolací súd rozsudok zrušil, Le Penová by mohla opäť kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027.