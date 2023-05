Le Penová obhajovala pôžičku od rusko-českej banky

Paríž 25. mája (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová v stredu na pôde parlamentnej vyšetrovacej komisie obhajovala pôžičku, ktorú jej politická strana dostala pred takmer desiatimi rokmi od ruskej banky. Informovala o tom spravodajská televízia BFM.



Pred členmi výboru Le Penová vyhlásila, že poskytnutie pôžičky neovplyvnili postoje strany a jej vízie o geopolitike. "Pôžičku som podpísala s bankou, nie s (ruským prezidentom) Vladimirom Putinom," vyhlásila Le Penová, ktorá bola pri otázke viditeľne rozrušená. Dodala, že pôžička ju "k ničomu nezaväzovala."



Le Penovej nacionalistická strana Národný front (FN) si vzala pôžičku vo výške 9,4 milióna eur od Prvej česko-ruskej banky v roku 2014. Banka medzičasom skrachovala a FN sa v roku 2017 premenoval na Národné združenie (RN).



Tento úver zohral svoju rolu aj v kampani pred minuloročnými prezidentskými voľbami vo Francúzsku, keď bola Le Penová opakovane obviňovaná z úzkych väzieb na Rusko.



Počas volebnej kampane úradujúci prezident Emmanuel Macron Le Penovej vytkol, že nerokuje "s inými lídrami, ale so svojím bankárom" v Rusku.



Le Penová však rozhodne popiera, že by na ňu Rusko vyvíjalo nátlak a že by postoje bývalého Národného frontu boli nejakým spôsobom kontrolované Kremľom.



Počas vypočúvania tiež - podľa webu Euronews - povedala, že obyvatelia polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, "slobodne hlasovali za pripojenie k Rusku". Tento názor na anexiu ukrajinského polostrova vyjadrila už predtým.



Le Penová počas vypočúvania v parlamente zopakovala i svoje predchádzajúce tvrdenia, že prijala finančné prostriedky od ruskej banky, keď jej strane nechcela poskytnúť pôžičku žiadna banka vo Francúzsku alebo inde v Európe. Doplnila, že strana mala finančné ťažkosti a bola nútená hľadať veriteľov mimo EÚ.



Francúzske médiá opísali stredajšie vypočúvanie ako pokus o očistenie Le Penovej, pretože to bola jej vlastná strana - RN, ktorá zriadila vyšetrovací výbor a poverila ho nielen preskúmaním jej pôžičky od Ruska, ale aj akýmkoľvek iným zasahovaním zo zahraničia do francúzskej politiky. Komisii predsedá Le Penovej stranícky kolega Jean-Philippe Tanguy.



V prípade svojho víťazstva v prezidentských voľbách v roku 2027 Le Penová sľubuje, že zakáže stranám prijímať zahraničné pôžičky. Namiesto toho navrhuje vytvoriť "banku demokracie", aby francúzske politické subjekty mohli financovať svoje volebné kampane.