Le Penová predpovedá historický úspech krajnej pravice v eurovoľbách

Le Penová podľa agentúry AP tiež povedala, že francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal zo svojho postu odstúpiť v prípade, že kandidáti jeho strany nebudú v eurovoľbách úspešní.

Miláno 18. mája (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej populistickej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová by rada v Európskom parlamente (EP), ktorý vzíde z nadchádzajúcich volieb, sformovala "skvelú frakciu" s podobne zmýšľajúcimi politickými stranami. Takáto aliancia by podľa jej slov mohla "prvýkrát za desaťročia" zmeniť usporiadanie Európskej únie.



"Je to inšpiratívna perspektíva," povedala v sobotu Le Penová, ktorú citovala agentúra DPA. Vyjadrila sa takto pred stretnutím predstaviteľov európskych pravicových populistických strán, ktoré chcú vytvoriť Európsku alianciu ľudí a národov. Zhromaždenie sa koná v Miláne a organizuje ho taliansky vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je zároveň predsedom talianskej pravicovo-populistickej strany Liga Severu.



Le Penová predpovedá, že skupina podobne zmýšľajúcich pravicovo-populistických strán dosiahne v eurovoľbách svoj historicky úspech, pričom z "ôsmeho miesta v Európe" podľa jej slov "poskočí na tretie či možno druhé" miesto. Le Penová podľa agentúry AP tiež povedala, že francúzsky prezident Emmanuel Macron by mal zo svojho postu odstúpiť v prípade, že kandidáti jeho strany nebudú v eurovoľbách úspešní.



Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ budú konať 23.-26. mája, pričom vo Francúzsku hlasovanie prebehne 26. mája. Očakáva sa, že krajne pravicové strany budú v eurovoľbách celkovo úspešné, avšak ich zjednotenie do aliancie bude zrejme náročné, píše DPA. Dve tradičné skupiny stredopravých a stredoľavých politických strán si podľa komentátorov vo voľbách pohoršia a pravdepodobne prvýkrát neprekonajú hranicu 50 percent hlasov, uzatvára agentúra AP.