Le Penová privítala historický výsledok krajnej pravice vo voľbách

Paríž 19. júna (TASR) - Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová privítala historický výsledok svojej strany v nedeľňajšom druhom kole parlamentných volieb. Do budúceho Národného zhromaždenia tak podľa svojich slov pošle "zďaleka" najvyšší počet poslancov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Táto skupina (poslancov) bude zďaleka najväčšia v histórii našej politickej rodiny," povedala Le Penová pred svojimi sláviacimi priaznivcami v meste Henin-Beaumont na severe Francúzska.



Líder ľavice Jean-Luc Mélenchon, ktorý sa svojim stúpencom prihovoril v metropole Paríž, nazval nedeľňajšie výsledky "predovšetkým volebným neúspechom" prezidenta Emmanuela Macrona.



Ministri v súčasnej Macronovej vláde priznali, že volebné zisky koalície - ktorá podľa prognóz stratila väčšinu kresiel - sú "sklamaním".



Podľa odhadovaných výsledkov druhého kola volieb do Národného zhromaždenia, ktoré priniesli rôzne inštitúty, by mala prezidentova centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) obsadiť len 200-260 z celkove 577 kresiel. Na väčšinu v dolnej komore parlamentu by ich potrebovala 289.



Koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), v ktorej sa ľavicové strany a zelení spojili pod vedením Mélenchona, by mohla získať 149-200 kresiel. Výrazné zisky zaznamenalo podľa prognóz krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN) Le Penovej, ktorému by mohlo pripadnúť 60-102 kresiel.