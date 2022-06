Le Penová sa chce sústrediť na prácu v parlamente

Paríž 20. júna (TASR) - Líderka francúzskej krajnej pravice Marine Le Penová v pondelok oznámila, že sa neujme vedenia strany Národné združenie (RN), ale sústredí sa na prácu v parlamente, kde RN vo voľbách získalo 89 mandátov a bude môcť vytvoriť poslaneckú skupinu.



V reakcii na to, že koalícia Spolu! (Ensemble!) prezidenta Emmanuela Macrona nezískala vo voľbách absolútnu väčšinu, Le Penová v pondelok vyhlásila, že "Emmanuel Macron nebude môcť robiť, čo chce – a to je dobre".



Ako na svojom webe napísal denník Le Parisien, Le Penová sa poďakovala voličom za hlasy odovzdané Národnému združeniu a za vznik "veľmi početnej opozičnej (poslaneckej) skupiny, ktorá nám umožní brániť ich pred chladnou, brutálnou a technokratickou politikou Emmanuela Macrona".



Spomínané parlamentné skupiny sú zoskupenia poslancov na základe ich politickej príbuznosti, nie nevyhnutne straníckej príslušnosti. Nie je ani jeho povinnosťou patriť do skupiny počas celého volebného obdobia. V predchádzajúcom parlamente skupinu založenú Macronovou stranou Republika v pohybe (LREM) opustilo v rokoch 2017–2022 až 48 poslancov.



RN bude mať v parlamente najväčšie zastúpenie v svojich dejinách i dejinách svojho predchodcu – Národného frontu (FN). Výsledok volieb prekvapil aj samotné vedenie strany, dodal Le Parisien.



Vďaka výsledku dosiahnutému vo voľbách môže teraz RN počítať aj s finančnou dotáciou od štátu.



Národné združenie sa pritom už niekoľko rokov obáva bankrotu a pred dvoma rokmi bola naň vyhlásená nútená správa. Veľké dlhy, ktoré v roku 2018 dosiahli až 24 miliónov eur, prinútili RN, aby oslovilo svojich podporovateľov s výzvami na poskytnutie "vlasteneckých pôžičiek" – od roku 2017 ich bolo päť.



Hovorkyňa francúzskej vlády Olivia Grégoirová vo vysielaní rozhlasu France Inter uviedla, že vláda bude musieť prevziať svoj diel zodpovednosti za výsledok RN vo voľbách i za vysokú neúčasť voličov, ktorá podľa jej názoru "potvrdzuje únavu Francúzov" z politiky.