Le Penová sa dá zaočkovať proti SARS-CoV-2, ak vakcína bude účinná

Paríž 21. septembra (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová sa dá zaočkovať potenciálnou vakcínou proti novému druhu koronavírusu, ak pri jej vývoji a schvaľovaní budú dodržané všetky protokoly a ak bude účinná.



Televízia BFM v pondelok uviedla, že Le Penová to uviedla počas uplynulého víkendu v televíznom rozhovore s rešpektovanou francúzskou novinárkou Ruth Elkriefovou. Konštatovala, že ak to bude tak, "samozrejme, že sa dám zaočkovať" — rovnako, ako sa "obvykle" dáva očkovať proti chrípke.



Le Penová dodala, že "najmä tento rok" sa dá zaočkovať proti chrípke. Ak toto očkovanie povedie k tomu, že zdravotníctvo vo Francúzsku bude v čase pandémie menej vyťažené, "je to dobrá vec".



Na masívne očkovanie proti chrípke vyzvalo počas víkendu aj 75 poslancov vládnej strany Republika v pohybe. Podstúpiť očkovanie proti chrípke označili za akt občianstva, ktorá má zabrániť "epidemickému spolužitiu" chrípky a ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus vyvoláva.



Poslanec Julien Borowczyk, ktorý je povolením lekár, v stĺpčeku zverejnenom v nedeľníku Journal du Dimanche (JDD) zdôraznil, že "s blížiacou sa zimou narastá riziko súčasného výskytu choroby COVID-19 a chrípky, ktorá je každoročne (vo Francúzsku) zodpovedná za asi 10.000 úmrtí".



Toto "epidemické spolužitie" by sa podľa článku v JDD mohlo ukázať "ako škodlivé, pretože by mohlo spôsobiť meškanie pri diagnostikovaní, komplikácie u tých najkrehkejších spomedzi nás a obrovský prísun pacientov do nemocníc".



Poslanci LREM, ktorí sa pridali k tejto výzve, súčasne deklarovali, že sa dajú zaočkovať proti chrípke.



Poslanci na záver svojej výzvy uviedli, že "všetci netrpezlivo čakáme na vakcínu proti koronavírusu. Využime už teraz výhody existujúcich vakcín, pretože sú našimi najlepšími spojencami v tomto boji proti vírusom".