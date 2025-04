Le Penová sa odvolala proti rozsudku za spreneveru financií

Paríž 1. apríla (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová v utorok podala odvolanie proti rozsudku súdu v Paríži, ktorý jej v pondelok s okamžitou platnosťou na päť rokov zakázal uchádzať sa o volenú funkciu. Podľa spravodajského webu BFM to počas zasadnutia francúzskeho parlamentu - Národného zhromaždenia - oznámila poslankyňa Le Penovej strany Národné združenie (RN) Laure Lavalettová.



Le Monde podotkol, že vzhľadom na obvyklé prieťahy v justícii by sa odvolací súdny proces mohol uskutočniť prinajlepšom o rok - na jar 2026. Denník však súčasne uviedol, že rozhodnutie sudcov nemožno očakávať skôr ako na jeseň 2026 - pár mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých Le Penová chcela kandidovať.



Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v utorok na pôde parlamentu vyhlásil, že on osobne dúfa, že odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v čo „najrozumnejšom“ časovom rámci.



Marine Le Penová bola v pondelok súdom v Paríži uznaná za vinnú zo sprenevery verejných financií. Bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody - do väzenia však nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a dal jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.



Bývalí a súčasní členovia vedenia strany Národný front (FN - teraz Národné združenie - RN) vrátane Mariny Le Penovej boli uznaní vinnými z toho, že v rokoch 2004 - 2016 vytvorili „systém sprenevery“ peňazí vyplatených Európskou úniou a určených na platy asistentov europoslancov zvolených za FN. Le Penovej tím však z týchto peňazí financoval stranícke politické aktivity. Európsky parlament odhaduje, že mu takto vznikla škoda vo výške takmer sedem miliónov eur, napísal Le Monde.



Hoci si Le Penová ponecháva mandát poslankyne za obvod Pas-de-Calais, až do budúceho rozhodnutia odvolacieho súdu nebude môcť kandidovať v žiadnych voľbách počas obdobia piatich rokov: zákaz zahŕňa prezidentské voľby v roku 2027 i nasledujúce parlamentné voľby.