Le Penová sa s ďalšími 11 politikmi odvolali proti rozsudku

Paríž 11. apríla (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová a 11 ďalších osôb odsúdených za spreneveru verejných financií podali proti rozhodnutiu súdu odvolanie. Uviedol to v piatok súdny zdroj agentúry AFP, píše TASR.



Le Penovú na konci marca uznali za vinnú zo sprenevery verejných financií a odsúdili ju na štyri roky odňatia slobody. Do väzenia však nepôjde – počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a udelil jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie.



Rozsudok môže zmariť jej ambíciu uchádzať sa o post prezidentky Francúzska vo voľbách v roku 2027, ak dovtedy odvolací súd nerozhodne v jej prospech. Le Penová sľúbila, že si „nenechá prezidentstvo ukradnúť“.



Spolu s političkou boli obvinení ďalší ôsmi členovia strany Národné združenie (RN) a 12 asistentov poslancov. Dvanásť obvinených, ako aj samotná strana, sa proti rozsudku odvolali, uviedol pre AFP súdny zdroj, ktorý si neželal byť menovaný. To znamená, že polovica obvinených sa rozhodla rozsudok prijať.



Líder strany RN, 29-ročný Jordan Bardella, ktorý by mal nahradiť Le Penovú na poste prezidentského kandidáta v prípade, že politička nebude môcť kandidovať, nebol v tomto prípade nikdy vyšetrovaný.