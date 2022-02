Le Penová chce zbaviť Národné zhromaždenie sympatizantov Zemmoura

Paríž 16. februára (TASR) - Francúzske krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN) zbavilo funkcie doterajšieho podpredsedu strany Nicolasa Baya, pričom ho obvinilo zo "sabotáže", "dvojtvárnosti" a "nemorálneho správania nehodného dôvery, ktorá doňho bola vložená".



Bay sa údajne previnil tým, že Éricovi Zemmourovi, rivalovi líderky RN Marine Le Penovej v prezidentských voľbách, "celé mesiace" odovzdával dôverné informácie o stratégii jej predvolebnej kampane. Bay zastával post hovorcu Le Penovej volebného tímu.



Le Penová v utorok vo svojom prejave na predvolebnom zhromaždení mimo Paríža vyslovila podozrenie, že okrem Baya aj ďalší členovia RN plánujú prebehnúť do Zemmourovho tímu, pričom s tým vyčkávajú, aby správnym načasovaním dosiahli maximálny politický efekt.



"Volám to slimačia stratégia – nielen pre to, že slimák je pomalý, ale aj pre to, že je slizký," uviedla Le Penová.



Agentúra AFP pripomenula, že počas uplynulého víkendu sa k Zemmourovi pripojil jediný senátor za RN Stéphane Ravier a v polovici januára jeho tábor posilnil aj europoslanec Gilbert Collard.



Bay, poslanec Európskeho parlamentu a oficiálny hovorca RN, poprel, že by Zemmourovi odovzdal akékoľvek informácie o kampani, pričom takéto tvrdenia označil za "poburujúce". Snažil sa dosiahnuť, aby bolo zvolané vedenie strany, na ktorom by sa obhájil, ale Le Penová to odmietla.



Podľa AFP sa očakáva, že Bay v najbližších dňoch "zoficiálni" svoje rozhodnutie a pripojí sa k Zemmourovi, kontroverznému publicistovi a komentátorovi, známemu radikálnymi postojmi k migrácii a tvrdeniami o ohrození francúzskej identity islamom.



"Zatriasť stromom tak, aby zhnité ovocie popadalo, je vždy dobré," konštatoval v stredu na margo situácie v RN Le Penovej hovorca Laurent Jacobelli.



Z najnovších prieskumov verejnej mienky vyplýva, že úradujúci prezident Emmanuel Macron by 10. apríla vyhral prvé kolo prezidentských volieb. O druhé miesto súperia hneď traja kandidáti – okrem krajne pravicových politikov Zemmoura a Le Penovej aj kandidátka konzervatívcov Valérie Pécresseová.



Dvaja najlepší kandidáti z prvého kola sa stretnú v druhom kole volieb, ktoré sa uskutoční 24. apríla, pričom väčšiu šancu vyhrať ho má Macron.



Prieskumy naznačujú, že Le Penová má momentálne náskok pred svojimi dvomi najbližšími súpermi, ale podpora Zemmoura v prieskumoch zverejnených za posledné tri týždne rastie.