Le Penová varuje pred sociálnou explóziou pre dôchodkovú reformu

Paríž 21. marca (TASR) — Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová v utorok varovala, že prezident Emmanuel Macron svojou spornou dôchodkovou reformou posúva krajinu na pokraj "sociálnej explózie".



V rozhovore pre agentúru AFP Le Penová uviedla, že už v septembri minulého roka povedala premiérke Élisabeth Bornovej, že sa nebude snažiť krotiť svojich stúpencov, ak Macron presadí zmeny v parlamente bez hlasovania, ako sa to rozhodol urobiť minulý štvrtok.



"Nebudem sa druhýkrát podieľať na hasení požiaru, ktorý ste založili," povedala na adresu vlády.



Le Penová uviedla, že úlohu "hasiča" už zohrala v roku 2019 počas vzbury tzv. žltých viest proti Macronovi, keď sa demonštranti opakovane dostávali do zrážok s políciou, blokovali cesty a v Paríži vyvolávali nepokoje.



Upozornila, že Macron je "jediný, kto má kľúče", a môže tak pomôcť krajine dostať sa z toho, čo označila za politickú krízu.



Le Penová, ktorú Macron v rokoch 2017 a 2022 porazil v prezidentských voľbách, si myslí, že po využití ústavného článku 49.3 pri schvaľovaní dôchodkovej reformy dal Macron francúzskemu ľudu aj "druhú facku", keď deklaroval, že neurobí zmeny vo vláde, nerozpustí parlament a nestiahne kontroverzný návrh zákona o dôchodkovej reforme. Podľa Le Penovej chce vedenie štátu "ísť ďalej, akoby sa nič nestalo".



"Vláda svedomito vytvára všetky podmienky na to, aby došlo k sociálnej explózii," vyhlásila Le Penová podľa spravodajského webu France24.



Dodala, že Macron takto zrejme cieli na svojich starších voličov, ktorých možno upokojí predstava, že obnoví poriadok po ním vytvorenom chaose.



"Neviem, čo sa bude diať. Francúzsky ľud sa cíti nahnevaný, cíti sa ponížený a má pocit, že boli porušené pravidlá našej demokracie," povedala Le Penová.



Od Macronovho stredajšieho rozhovoru pre televízie "nič neočakáva". Spochybnila súčasne jeho rozhodnutie vystúpiť v televízii o 13.00 h, keď väčšina pracujúcich ľudí, ktorých sa reforma týka, bude v práci.



Prijatie dôchodkovej reformy v utorok večer — po zamietnutí návrhov na vyslovenie nedôvery vláde, ktoré predložila opozícia v súvislosti s použitím ústavného článku 49.3 vládou — vyvolalo vo Francúzsku spontánne demonštrácie. Zatknutých bolo takmer 300 ľudí, z toho 234 v Paríži.



Protesty proti zmenám v dôchodkovom systéme v celom Francúzsku pokračujú, pričom štvrtok odbory vyhlásili za ďalší deň mobilizácie. Bude sprevádzaný štrajkami, protestnými pochodmi a zhromaždeniami.