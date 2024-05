Le Penová volá po tesnejšej spolupráci s Meloniovou pred voľbami do EP

Rím 26. mája (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová vyzýva taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú na tesnejšiu spoluprácu ich politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu.



V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera ako argument pre hlbšiu spoluprácu medzi svojou stranou Národné združenie (RN) a Meloniovej Bratmi Talianska (FdI) Le Penová uviedla šancu, že krajne pravicové strany by sa po eurovoľbách mohli stať druhou najväčšou skupinou v Európskom parlamente.



"Teraz je čas zjednotiť sa," apelovala Le Penová v rozhovore pre talianske noviny, ktorý monitorovala agentúra DPA.



RN a FdI momentálne patria do dvoch rôznych politických skupín: Le Penovej strana je v pravicovej nacionalistickej a euroskeptickej skupine Identita a demokracia (ID), zatiaľ čo Meloniovej strana, ktorá má neofašistické korene, sa pridala k európskym konzervatívcom a reformistom (ECR).



Pozorovatelia sa domnievajú, že Le Penová sa chce priblížiť k Meloniovej a jej strane s cieľom nadviazať nové spojenectvá po rozkole v klube ID.



Spúšťačom tejto krízy bol kandidát Alternatívy pre Nemecko (AfD) Maximilian Krah a jeho tvrdenie, že nie všetci príslušníci nacistickej polovojenskej formácie SS boli zločinci. Le Penovej strana, ktorá sa pokúša zbaviť svojej antisemitskej povesti, jeho slová odsúdila. AfD bola za Krahov výrok vylúčená z ID.



Vo Francúzsku sa očakáva, že RN v eurovoľbách porazí centristickú stranu Obroda (RE) prezidenta Emmanuela Macrona. DPA pritom poznamenala, že nárast sympatií ku krajnej pravice badať vo viacerých krajinách EÚ.