Le Penová vyzvala svojho chránenca, aby sa nachystal na voľby 2027

Paríž 25. júna (TASR) - Líderka francúzskej krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová požiadala svojho chránenca, 29-ročného Jordana Bardellu, aby sa pripravil na kandidatúru v prezidentských voľbách v roku 2027, napísala v stredu agentúra AFP.



Táto výzva súvisí s rozsudkom nad Le Penovou v kauze sprenevery financií Európskeho parlamentu, ktorým jej súd na päť rokov zakázal pôsobiť vo volenej funkcii.



Le Penová sa proti tomuto rozsudku odvolala, ale ak by odvolací súd rozhodol v jej neprospech alebo neskoro, zmarí to jej ambíciu kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2027. Súčasný prezident Emmanuel Macron v nich už kandidovať nemôže, pretože počet funkčných období na poste prezidenta je vo Francúzsku obmedzený na dve.



Odvolací súd v Paríži by k rozhodnutiu vo veci Le Penovej mohol dospieť v lete 2026, čo by znamenalo, že kandidovať by mohla, ak by bol jej rozsudok zrušený alebo trest zmenený.



„Dovtedy budem pokračovať v boji,“ uviedla Le Penová v rozhovore pre týždenník Valeurs Actuelles. Podľa nej táto situácia nie je ideálna, ale iné varianty ako príprava Bardellovej kandidatúry nie sú k dispozícii.



"Pripustila som možnosť, že nebudem môcť kandidovať. Jordan akceptoval, že bude musieť prevziať pochodeň," vysvetlila Le Penová.



Upozornila súčasne, že príslušné úrady vo Francúzsku by nemali podceňovať hnev francúzskych voličov, ak by jej bolo znemožnené kandidovať. Varovala, že takýto scenár by mohol spôsobiť nelegitímnosť volieb. "Mnohí Francúzi by potom bez ohľadu na svoje politické presvedčenie pochopili, že pravidlá hry boli zmanipulované," povedala Le Penová.



Najbližšie prezidentské voľby vo Francúzsku majú zatiaľ len veľmi vágne obrysy - nateraz jediným významným hráčom, ktorý jasne deklaroval, že v nich bude kandidovať, je bývalý stredopravý premiér Édouard Philippe.



Marine Le Penová kandidovala v prezidentských voľbách vo Francúzsku už trikrát, pričom dvakrát - v roku 2017 a 2022 - sa dostala do druhého kola, v ktorom ju oba razy porazil Macron, dodáva TASR.