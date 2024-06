Le Penová vyzýva krajnú pravicu na dosiahnutie väčšiny v 2.kole volieb

Paríž 30. júna (TASR) - Francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová vyzvala nacionalistickú alianciu, aby v druhom kole predčasných parlamentných volieb získala absolútnu väčšinu po tom, ako jej strana Národné združenie (RN) dosiahla v nedeľu v prvom kole hlasovania dobré výsledky a predbežne vedie so ziskom približne 34 percent. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



"Vyzývam vás, aby ste sa pridali ku koalícii slobody, bezpečnosti a bratstva. Zmobilizujte sa, aby zvíťazil ľud," povedala Le Penová krátko po zverejnení predbežných volebných výsledkov. V politike nie je nič bežnejšie ako zmena moci, zdôraznila a varovala pred falošným šírením strachu proti jej strane. Le Penová bola predsedníčkou RN do roku 2022.



"Úprimne ďakujeme voličom a vítame tento výsledok ako prvý krok k zmene politiky a ako prejav dôvery, ktorý nás ctí a zaväzuje. Nič však ešte nie je vyhraté, rozhodujúce bude druhé kolo," vyhlásila Le Penová. Aby sa mohla začať "rekonštrukcia Francúzska", museli by voliči pomôcť RN získať absolútnu väčšinu. Na dosiahnutie absolútnej väčšiny v Národnom zhromaždení - dolnej komore francúzskeho parlamentu - je potrebných 289 kresiel.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na vytvorenie širokej koalície proti RN v druhom kole volieb. Jeho centristická aliancia sa v prvom kole prepadla na tretie miesto, keď zaostala za RN aj ľavicovou alianciou Nový ľudový front (NFP).



Macron hneď po zverejnení predbežných výsledkov povedal, že nastal čas, aby sa proti Le Penovej strane postavila veľká, jasne demokratická a republikánska koalícia.



O tom, koľko kresiel získa v Národnom zhromaždení každý z hlavných blokov, sa rozhodne až v druhom kole volieb 7. júla. Vo Francúzsku sa pred druhým kolom hlasovania často vytvárajú miestne aliancie, ktoré môžu zmeniť výsledok volieb. Macron pravdepodobne dúfa, že ľavicové sily a centristický tábor dokážu zabrániť drvivému víťazstvu krajnej pravice.



Macron tiež povedal, že vysoká volebná účasť je dôkazom toho, aké dôležité je pre Francúzov toto hlasovanie, a že voliči si želajú, aby sa politická situácia vyjasnila. Podľa odhadov sa volebná účasť pohybovala medzi 65,8 až 67 percentami, čo je oveľa viac ako v predošlých parlamentných voľbách pred dvoma rokmi.



Líder RN Jordan Bardella vyhlásil, že ak jeho strana získa v druhom kole volieb absolútnu väčšinu, chce sa stať "premiérom všetkých Francúzov", dopĺňa tlačová agentúra AFP. "Francúzsky ľud vyniesol jasný verdikt," povedal Bardella. Zdôraznil, že chce byť predsedom vlády, ktorý rešpektuje ústavu v "spolužití" s prezidentom Macronom, ale ktorý bude "nekompromisný".