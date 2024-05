Le Penová vyzýva voličov, aby v eurovoľbách porazili Macronovu stranu

Perpignan 1. mája (TASR) - Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová v stredu vyzvala svojich voličov, aby vo voľbách do Európskeho parlamentu spôsobili strane prezidenta Emmanuela Macrona čo najzdrvujúcejšiu porážku.



Podľa správy agentúry AFP to Le Penová uviedla v prejave na sneme svojej strany Národné združenie (RN), ktorý sa konal v juhofrancúzskom meste Perpignan a bol venovaný príprave stratégie strany pred eurovoľbami vypísanými vo Francúzsku na 9. júna.



Kandidátnu listinu RN nevedie Le Penová, ale jej mladý, iba 28-ročný, chránenec Jordan Bardella.



AFP pripomenula, že strana RN v prieskumoch verejnej mienky výrazne vedie pred centristickou stranou Obroda (RE) úradujúceho prezidenta Emmanuela Macrona.



Ak by sa tento trend potvrdil aj v eurovoľbách, bola by to - podľa AFP - pre Macronovu stranu veľká hanba, pretože počas takmer siedmich rokov vo funkcii hlavy štátu sa prezentoval ako hrádza proti krajnej pravici, a to v situácii, keď sa v iných krajinách Európy presadili radikálnejšie politické sily.



Le Penová vyzvala svojich stúpencov, aby podporili Bardellovu kandidátnu listinu a dosiahli tak, že "9. jún bude prvou fázou veľkej zmeny v Európe". Le Penová v tomto vyhlásení narážala na najbližšie prezidentské voľby, ktoré sa vo Francúzsku budú konať v roku 2027.



Le Penová kandidovala v prezidentských voľbách v rokoch 2012, 2017 a 2022, pričom v posledných dvoch skončila na druhom mieste za Macronom. Očakáva sa, že Le Penová sa v roku 2027 opäť pokúsi zabojovať o prezidentský úrad, pričom niektorí analytici pripúšťajú, že jej šance na víťazstvo sú pomerne veľké.



Macronova strana chce v eurovoľbách osloviť najmä mladších voličov, aj preto je na prvom mieste kandidátnej listiny doteraz málo známa politička - 38-ročná europoslankyňa Valérie Hayerová.