Le Penová žiada ESĽP, aby zrušil zákaz kandidovať na verejné funkcie

Paríž 8. júla (TASR) — Francúzska pravicová populistka Marine Le Penová požiadala Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) o urýchlené zrušenie predbežného opatrenia uloženého 31. marca súdom prvého stupňa, ktoré jej zakazuje kandidovať najbližších päť rokov na verejnú funkciu. Oznámila to v utorok v Štrasburgu jej strana Národné zhromaždenie (RN). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Parížsky trestný súd uznal líderku francúzskej krajnej pravice spolu s ďalšími ôsmimi členmi RN a 12 poslaneckými asistentmi za vinnú zo sprenevery viac ako štyroch miliónov eur z finančných prostriedkov Európskeho parlamentu.



Súd zároveň rozhodol, že Le Penová sa najbližších päť rokov nemôže uchádzať o verejnú funkciu. Práve táto časť verdiktu je považovaná za najkontroverznejšiu, píše DPA. Účinnosť nadobudla okamžite – na rozdiel od trestu štyroch rokov odňatia slobody z toho dvoch nepodmienečne. Le Penová sa proti nemu už odvolala na súde vo Francúzsku.



Dočasný zákaz vykonávať verejnú funkciu by Le Penovej znemožnil kandidovať v parlamentných aj prezidentských voľbách, tvrdia jej právnici. Hrozí, že tým utrpí nenapraviteľnú ujmu, čo podľa nich odôvodňuje odvolanie sa na ESĽP.



Najbližšie prezidentské voľby, v ktorých sa Le Penová chystala opäť kandidovať, sú naplánované na rok 2027. Medzičasom však požiadala svojho politického chránenca Jordana Bardellu, aby sa pripravil na kandidatúru pre prípad, že by sama nemohla kandidovať.



Rozhodnutie odvolacieho súdu sa očakáva v lete budúceho roka. Ak by rozsudok zrušil, Le Penová by mohla v roku 2027 štvrtýkrát kandidovať v prezidentských voľbách.