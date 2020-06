Le Penovej strana uzavrela s veriteľmi dohodu o nesplatenej pôžičke

Moskva 3. júna (TASR) - Francúzske nacionalistické Národné združenie (RN) a jeho ruskí veritelia dospeli k dohode v kauze nesplatenej pôžičky, ktorú si táto strana vedená Marine Le Penovou zobrala v roku 2014, informovala v stredu agentúra AFP.



"Medzi stranami sa dosiahla priateľská dohoda. Sudca to potvrdil," informovala AFP s odvolaním sa na dianie na moskovskom arbitrážnom súde, ktorý prípad posudzoval.



Pokladník RN Wallerand de Saint-Just odmietol pre AFP stredajšie rozhodnutie komentovať.



Súd uviedol, že verdikt s plným znením dohody bude zverejnený do piatich pracovných dní.



Žalobu proti RN podala v decembri roku 2019 ruská spoločnosť Aviazapčasť, ktorá sa chcela pred súdom domáhať vrátenia dlhu v objeme 639,7 milióna rubľov (9,14 miliónov eur).



RN túto pôžičku získala v roku 2014 v Prvej česko-ruskej banke (PČRB), keď pripravovala kampaň pred parlamentnými voľbami vo Francúzsku.



Výber tejto banky vtedy vyvolal špekulácie o tajnej dohode medzi Le Penovou a ruským vedením. Predsedníctvo RN však deklarovalo, že nemalo inú možnosť, lebo pôžičku údajne RN odmietli poskytnúť viaceré banky v EÚ a USA.



RN malo dlh splatiť v septembri 2019, ale neurobilo to.



Ruská centrálna banka v roku 2016 zrušila licenciu PČRB, pričom následne sa ukázalo, že krátko pred odobratím licencie sa z banky stiahla významná časť aktív vrátane pôžičky pre stranu Le Penovej. Potom právo na uplatnenie pohľadávky voči RN prešlo na spoločnosť Konti, ktorá bola zaregistrovaná v Moskve a zaoberala sa požičiavaním automobilov.



Spoločnosť Konti následne previedla svoje práva na firmu Aviazapčasť, ktorá vznikla transformáciou zo sovietskeho podniku Aviazagranpostavka a predáva vybavenie pre ruské lietadlá do Ázie, Afriky a na Blízky východ.



Prvú česko-ruskú banku, ktorá vznikla v roku 1996 z iniciatívy neskôr skrachovanej IPB, založili s cieľom poskytovania úverov českým a ruským firmám. Ide o prvú ruskú banku, ktorá získala novú licenciu v Európe po rozpade sovietskeho impéria.