Leavittová: Trump podporuje nápad premenovať úrad ICE na NICE
Autor TASR
Washington 27. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump podporuje myšlienku premenovania amerického Imigračného a colného úradu (ICE) na Národný imigračný a colný úrad (NICE). Jeho hovorkyňa Karoline Leavittová to v pondelok uviedla vo svojom príspevku na platforme X. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Trump už predtým reagoval na príspevok, v ktorom konzervatívna influencerka Alyssa Marie navrhla pridať na začiatok súčasného názvu agentúry – Immigration and Customs Enforcement (ICE) – slovo „National“. Vznikla by tak skratka NICE (v preklade z angličtiny „pekný“ alebo „milý“).
„Skvelý nápad!!! Urobte to,“ napísal vtedy šéf Bieleho domu na svojej platforme Truth Social.
Spočiatku nebolo jasné, nakoľko reálna by bola zmena názvu agentúry, ktorá spadá pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti, píše DPA.
Americký politický denník The Hill pripomenul, že na premenovanie federálnej agentúry je potrebné prijatie príslušného zákona Kongresom. Len týmto spôsobom je podľa denníka možné zmeniť právny základ, na ktorom bola agentúra založená, a tým aj jej názov.
Príslušníci ICE boli v posledných mesiacoch kritizovaní v súvislosti so smrteľnými streľbami na dvoch amerických občanov a tvrdými zásahmi proti migrantom.
