Leavittová: Trump so svojimi poradcami prerokoval nový iránsky návrh

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 27. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok so svojimi poradcami pre národnú bezpečnosť prerokoval nový iránsky návrh na vyriešenie konfliktu s Teheránom, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Odmietla sa však vyjadriť k tomu, či Trump návrh prijme. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Na otázku týkajúcu sa tohto plánu, podľa ktorého by Irán aj Spojené štáty zrušili svoje blokády pred ďalšími rokovaniami o teheránskom jadrovom programe, Leavittová odpovedala len, že „návrh sa prerokúva“. Uviedla však, že Trumpove základné požiadavky zostávajú nezmenené.

Minister zahraničných vecí Marco Rubio medzičasom uviedol, že postoj Iránu k Hormuzskému prielivu nespĺňa požiadavky USA.

„Ak pod otvorením prielivu majú (Iránci) na mysli: ‚Áno, prieliv je otvorený, pokiaľ sa koordinujete s Iránom (a) získate naše povolenie... inak vás vyhodíme do vzduchu a ešte nám zaplatíte,‘ tak to nie je otvorenie prielivu,“ povedal Rubio v rozhovore pre televíziu Fox News.

„Nemôžu normalizovať – a ani my nemôžeme tolerovať, aby sa o to pokúšali – systém, v ktorom Iránci rozhodujú o tom, kto môže používať medzinárodnú vodnú trasu a koľko im za to musíte zaplatiť,“ povedal.

Americký portál Axios predtým avizoval, že Trump sa stretne so svojím tímom pre národnú bezpečnosť, aby diskutovali o ponuke Iránu na opätovné otvorenie prielivu a odloženie jadrových rokovaní na neskôr.

ABC News s odvolaním sa na dvoch anonymných amerických predstaviteľov informovala, že dohoda nespĺňa červené čiary Washingtonu. Leavittová zároveň novinárom povedala, že „červené čiary prezidenta vo vzťahu k Iránu boli vyjadrené veľmi, veľmi jasne, nielen americkej verejnosti, ale aj im samotným“.
