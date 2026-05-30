Lebka sv. Zdislavy sa vrátila na oltár, večer ju pochovajú do krypty
Autor TASR
Praha 30. mája (TASR) - Relikvia sv. Zdislavy sa v sobotu počas slávnostnej púte vrátila na hlavný oltár baziliky v Jablonnom v Podještědí po 18 dňoch od krádeže. Návrat sledoval zaplnený chrám a večer bude Zdislavina lebka bez účasti verejnosti uložená do jej hrobu v krypte pod kostolom. TASR tom píše podľa webu iRozhlas.
Slávnostnú bohoslužbu pri príležitosti návratu relikvie slúžil pražský arcibiskup a administrátor litoměřickej diecézy Stanislav Přibyl spolu so svojím predchodcom, emeritným biskupom Janom Baxantom.
Ako pripomienka na svätokrádež zostal pôvodný relikviár s rozbitým sklom na postrannom oltári baziliky sv. Vavrinca a sv. Zdislavy. Relikviu svätice môžu v sobotu veriaci vidieť verejne vystavenú naposledy, katolícka cirkev spolu s pamiatkármi rozhodla, že bude uložená do hrobu svätice v krypte pod kostolom.
Sobotnú púť veriacich k svätej Zdislave sprevádzali bezpečnostné opatrenia. Začala sa ráno o 7.00 h, keď procesia vedená arcibiskupom Přibylom vyšla z obce Zdislava vzdialenej asi desať kilometrov od Jablonného, kam pútnici dorazili okolo 10.00 h.
Pešia púť sa konala druhýkrát v novodobej histórii, keď tradíciu vlani odštartoval práve Přibyl pri príležitosti 30 rokov od Zdislavinho svätorečenia ako vtedajší 21. biskup litoměřickej diecézy. Za mimoriadne nasadenie pri pátraní po ukradnutej lebke udelí v sobotu českolipským policajtom čestný titul Útvar svätej Zdislavy.
Zdislava bola blahorečená 28. augusta 1907 pápežom Piom X. a 21. mája 1995 ju v Olomouci svätorečil pápež Ján Pavol II. O päť rokov neskôr ju vyhlásil za hlavnú patrónku litoměřickej diecézy.
Muž z Mladej Boleslavi lebku ukradol 12. mája, keď bol v kostole krátko pred omšou odpojený alarm. Podľa vlastných slov nesúhlasil s jej vystavovaním a oddelením od tela. Zalial ju do betónu a chcel hodiť do rieky. Je obvinený z trestných činov krádeže, výtržníctva a poškodzovania cudzej veci a stíhaný na slobode.
