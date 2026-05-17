Lebku svätej Zdislavy sa podarilo vybrať z betónu bez poškodenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Praha 17. mája (TASR) - Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku svätej Zdislavy z betónu bez toho, aby bola poškodená, informovala v nedeľu česká polícia. Do betónu ju zalial 35-ročný muž, ktorý je obvinený z jej krádeže z baziliky v Jablonnom v Podještědí. TASR o tom píše podľa portálu Novinky.cz.

Skvelá správa! Odborníkom sa podarilo úspešne vybrať lebku sv. Zdislavy z betónu. Relikvia je našťastie zachovaná. Teraz ju čakajú ďalšie reštaurátorské práce, ktoré majú zabezpečiť jej stopercentnú ochranu a ošetrenie,“ potvrdila polícia ČR na platforme X.

Páchateľ lebku ukradol v utorok podvečer z Baziliky sv. Vavřinca a sv. Zdislavy v meste Jablonné v Podještědí v Libereckom kraji, pričom rozbil skrinku, v ktorej bola uložená. Z miesta činu utiekol. Zlodej podľa českého portálu do baziliky pribehol v čase, keď bol pre prípravu bohoslužby vypnutý alarm a na mieste bol len jeden kňaz. Podľa vlastných slov nesúhlasil s vystavovaním relikvie svätej Zdislavy a údajne ju chcel súkromne pochovať.

Muža polícia obvinila z trestných činov krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až osem rokov väzenia. Vzniesť chcela tiež obvinenie z hanobenia pozostatkov, avšak po konzultácii so štátnym zastupiteľstvom tak zatiaľ neurobila.

Orgány činné v trestnom konaní navrhovali stíhať páchateľa väzobne pre obavy z ovplyvňovania svedkov, z úteku aj hrozby pokračovania v trestnej činnosti. Sudkyňa ani jeden z týchto dôvodov neuznala a nariadila obvineného okamžite prepustiť. Muža tak budú trestne stíhať na slobode.

Svätá Zdislava je uctievaná ako patrónka rodín, kongregácií sestier, ale aj litoměřickej diecézy a českého národa. Blahorečili ju v roku 1907 a za svätú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995.
