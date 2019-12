Lech Walesa vyzval na protesty proti sporným reformám súdnictva

Varšava 14. decembra 2019 (TASR) - Bývalý poľský prezident Lech Walesa v sobotu vyzval Poliakov, aby v prípade, že poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) bude pokračovať so spornými reformami súdnictva, vyšli na protest do ulíc. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ničenie nezávislého súdnictva nemôže byť v žiadnom prípade dovolené. Dosť bolo ústupkov," napísal na Twitteri 76-ročný laureát Nobelovej ceny mieru a bývalý líder hnutia Solidarita Walesa. Walesa vyzval na miliónový protestný pochod do hlavného mesta Varšava, pričom dodal, že on sám bude stáť na jeho čele.



Walesove vyjadrenia prišli po tom, ako predseda PiS Jaroslaw Kaczynski v rozhovore pre tlačovú agentúru PAP zverejnenom v sobotu obhajoval plány vlády, ktorá vo štvrtok navrhla zákon určený na potrestanie sudcov spochybňujúcich sporné vládne reformy súdnictva. Ten bol predložený po tom, čo poľský najvyšší súd 5. decembra rozhodol, že nová súdna rada poverená nominovaním a trestaním sudcov nie je nezávislá, a spochybnil vládne reformy súdnictva.



"Verím, že tento projekt zastaví ničenie nášho súdneho systému," uviedol Kaczynski, ktorý udalosti z posledných týždňov kritizujúce kontroverzné reformy v súdnictve prirovnal k anarchii.



Pravicová PiS od nástupu k moci v roku 2015 zaviedla už celú sériu sporných reforiem justície, ktoré majú podľa tejto strany odstrániť korupciu. Avšak kritici vrátane najvyšších európskych súdnych orgánov tvrdia, že tieto reformy predstavujú hrozbu pre nezávislosť súdnictva a vládu zákona v Poľsku.



Európska komisia (EK) obvinila poľskú vládu z ohrozovania a oslabovania princípov právneho štátu a nezávislosti súdnictva, ku ktorým sa Poľsko zaviazalo, keď v roku 2004 vstupovalo do EÚ.



EÚ začala koncom roka bezprecedentné právne konanie proti Poľsku za "systematické ohrozovanie" právneho štátu týmito reformami. Situácia môže vyústiť do toho, že EÚ pozastaví Poľsku hlasovacie práva.