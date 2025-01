Lecornu: Druhé obdobie Trumpa sa bude niesť odklonom od Európy

Paríž 21. januára (TASR) - Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu v utorok vyhlásil, že druhé funkčné obdobie amerického prezidenta Donalda Trumpa sa bude vyznačovať najmä odklonom USA od bezpečnostných priorít na európskom kontinente. To však podľa neho môže byť silným stimulom pre európske štáty, aby viac investovali do vlastnej bezpečnosti, píše TASR podľa agentúry AFP.



Lecornu dúfa, že Trumpova politika bude viesť k vyššej autonómii európskych štátov v bezpečnostnej oblasti. Európa by však podľa neho tento proces musela spustiť bez ohľadu na to, kto sedí v Bielom dome.



"Možno brutalita prezidentových slov konečne vyvolá šok a uvedomenie," vyhlásil. "Po desaťročia tu bolo prítomné pokušenie ukrývať sa pod americkým jadrovým dáždnikom," povedal Lecornu.



Minister taktiež upozornil na fakt, že Trump vo svojom inauguračnom príhovore ani raz nespomenul vojnu na Ukrajine, čo podľa neho značí, že záujem o Európu vo Washingtone klesá.



Lecornu v rozhovore kritizoval bývalého francúzskeho ministra zahraničných vecí a aktuálneho podpredsedu Európskej komisie pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphana Séjourného. Ten v pondelok povedal, že s Trumpom by sa mohla uzavrieť dohoda, na základe ktorej by sa EÚ výmenou za výhodné obchodné podmienky s USA zaviazala odoberať väčšie množstvo amerického vojenského materiálu. "Nevymeníme našu bezpečnosť za hamburgery a nemecké autá," vyhlásil Lecornu.