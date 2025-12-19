< sekcia Zahraničie
Lecornu: Francúzsko do konca roka nedokáže schváliť rozpočet
Francúzsko, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, je pod tlakom, aby dostalo pod kontrolu svoj deficit a rýchlo rastúci verejný dlh.
Autor TASR
Paríž 19. decembra (TASR) - Spoločný výbor francúzskych senátorov a členov dolnej komory parlamentu v piatok nedokázal dosiahnuť kompromis v otázke štátneho rozpočtu pre budúci rok. Znamená to, že Francúzsko do konca tohto roka rozpočet pre rok 2026 neschváli. Premiér Sébastien Lecornu na sieti X uviedol, že parlament nebude môcť hlasovať o rozpočte Francúzska pred záverom roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Francúzsko, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, je pod tlakom, aby dostalo pod kontrolu svoj deficit a rýchlo rastúci verejný dlh. Lecornu sľuboval schválenie rozpočtu pred koncom roka bez využitia ústavnej právomoci na jeho presadenie bez hlasovania v parlamente. Čiastočným víťazstvom premiéra je, že francúzski zákonodarcovia uplynulý utorok tesne odsúhlasili výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sú súčasťou širšieho plánu výdavkov. Nepopulárna dôchodková reforma sa však odkladá do roku 2028. Schválenie celkového rozpočtu komplikujú spory medzi pravicovým Senátom, ktorý si želá redukciu výdavkov, a dolnou komorou, v ktorej ľavica žiada viac daňových príjmov.
Lecornu sa vyjadril, že na budúci pondelok zvolá „hlavných politických lídrov, aby s nimi konzultoval ďalší postup“. Pravdepodobné je, že na začiatku budúceho roka bude v krajine rozpočtové provizórium. Guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau však v piatok upozornil, že ide len o krátkodobé riešenie. Ak Francúzsko bude mať na začiatku budúceho roka rozpočtové provizórium, povedie to krajinu k „oveľa vyššiemu deficitu“, povedal pre rozhlasovú stanicu France Inter.
Francúzsko zápasí s hlbokou politickou krízou odvtedy, ako prezident Emmanuel Macron vlani vyhlásil predčasné voľby, ktoré mali upevniť jeho moc, ale namiesto toho viedli k ziskom krajnej pravice.
Francúzsko, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, je pod tlakom, aby dostalo pod kontrolu svoj deficit a rýchlo rastúci verejný dlh. Lecornu sľuboval schválenie rozpočtu pred koncom roka bez využitia ústavnej právomoci na jeho presadenie bez hlasovania v parlamente. Čiastočným víťazstvom premiéra je, že francúzski zákonodarcovia uplynulý utorok tesne odsúhlasili výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sú súčasťou širšieho plánu výdavkov. Nepopulárna dôchodková reforma sa však odkladá do roku 2028. Schválenie celkového rozpočtu komplikujú spory medzi pravicovým Senátom, ktorý si želá redukciu výdavkov, a dolnou komorou, v ktorej ľavica žiada viac daňových príjmov.
Lecornu sa vyjadril, že na budúci pondelok zvolá „hlavných politických lídrov, aby s nimi konzultoval ďalší postup“. Pravdepodobné je, že na začiatku budúceho roka bude v krajine rozpočtové provizórium. Guvernér francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau však v piatok upozornil, že ide len o krátkodobé riešenie. Ak Francúzsko bude mať na začiatku budúceho roka rozpočtové provizórium, povedie to krajinu k „oveľa vyššiemu deficitu“, povedal pre rozhlasovú stanicu France Inter.
Francúzsko zápasí s hlbokou politickou krízou odvtedy, ako prezident Emmanuel Macron vlani vyhlásil predčasné voľby, ktoré mali upevniť jeho moc, ale namiesto toho viedli k ziskom krajnej pravice.