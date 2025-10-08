< sekcia Zahraničie
Lecornu: Vôľa prijať rozpočet znižuje riziko rozpustenia parlamentu
Odchádzajúci francúzsky premiér Sébastien Lecornu v stredu oznámil, že existuje „jasná vôľa prijať pre Francúzsko štátny rozpočet ešte pred 31. decembrom tohto roku“.
Autor TASR
Paríž 8. októbra (TASR) - Odchádzajúci francúzsky premiér Sébastien Lecornu v stredu oznámil, že existuje „jasná vôľa prijať pre Francúzsko štátny rozpočet ešte pred 31. decembrom tohto roku“. Dodal, že zhoda na tomto zámere „znižuje pravdepodobnosť rozpustenia parlamentu“, ktoré sa uvádza ako jedno z možných riešení súčasnej politickej krízy vo Francúzsku, píše TASR.
Upozornil, že prijatie rozpočtu nestačí. „Tento rozpočet musí obsahovať určité parametre, ktoré umožnia Francúzsku postupovať vpred,“ dodal. Za kľúčové označil zníženie deficitu verejných financií pod päť percent HDP. Považuje to za kľúč pre dôveryhodnosť Francúzska v zahraničí a schopnosť si požičiavať.
Ako informoval spravodajský web Le Monde, Lecornu to uviedol vo svojom vyhlásení na základe politických konzultácií, ktoré absolvoval s predsedníčkou Národného zhromaždenia Yaël Braun-Pivetovou, predsedom Senátu Gérardom Larcherom, ako aj s lídrami viacerých centristických a pravicových politických strán. Na základe týchto rokovaní Lecornu konštatoval, že sa ukazuje jasná vôľa prijať pre Francúzsko štátny rozpočet ešte pred 31. decembrom tohto roka.
Lecornu informoval, že v stredu ráno absolvoval konzultácie aj s ľavicovými stranami – socialistami, zelenými a komunistami –, aby zistil, aké ústupky požadujú.
Vo svojej krátkej deklarácii Lecornu neuviedol možné pozastavenie dôchodkovej reformy, ktoré v utorok spomenula bývalá premiérka Élisabeth Borneová. Komentoval však dohady o odstupnom pre členov svojej vlády, ktorej existencia bola najkratšia v dejinách Piatej republiky.
„Platí, že členovia vlády majú po odchode z funkcie nárok na trojmesačné príspevky, keď nemajú žiadny iný príjem,“ zopakoval. „Je jasné, že ministri, ktorí boli ministrami len niekoľko hodín, nebudú mať na tieto príspevky nárok. Rozhodol som sa ich pozastaviť,“ vyhlásil s tým, že vláda sama musí ísť príkladom pri šetrení.
Odstupujúci premiér súčasne oznámil, že v stredu večer ho v Elyzejskom paláci prijme prezident Emmanuel Macron, ktorému predostrie možnosti riešení rozpočtu.
Lecornu bol na post premiéra vymenovaný 9. septembra. Demisiu, ktorú podal v pondelok - po 27 dňoch - Macron prijal. Odstupujúci premiér bol terčom kritiky hneď od svojho vymenovania, ale najmä po tom, ako pred niekoľkými dňami zverejnil časť zloženia svojej vlády. Očakávalo sa, že v utorok v parlamente prednesie programové vyhlásenie vlády.
