< sekcia Zahraničie
Lecornuova vláda prežila obe hlasovania o nedôvere
Prvý návrh na vyslovenie nedôvery predložilo krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) a získal podporu 271 poslancov.
Autor TASR
Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzska vláda pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua vo štvrtok prežila dve hlasovania o nedôvere v Národnom zhromaždení. Agentúra Reuters o tom informovala s tým, že vláda získala podporu od niektorých ľavicových poslancov vďaka prísľubu, že pozastaví reformu dôchodkového systému, píše TASR.
Prvý návrh na vyslovenie nedôvery predložilo krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) a získal podporu 271 poslancov. Druhé hlasovanie, ktoré predložila krajne pravicová strana Národné združenie (RN), podporilo len 144 členov francúzskeho parlamentu. Na vyjadrenie nedôvery bolo potrebných 289 hlasov.
Lecornu v utorok oznámil, že podporí pozastavenie nepopulárnej dôchodkovej reformy, ktorá zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, a to do prezidentských volieb v roku 2027. Reagoval tak na kľúčovú požiadavku Socialistickej strany (PS), ktorej podpora je pre prežitie vládneho kabinetu kľúčová.
Lecornu bol do funkcie po prvý raz vymenovaný 9. septembra. V pondelok 6. októbra však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.
Prezident Emmanuel Macron o štyri dni neskôr opäť vymenoval Lecornua za nového premiéra. Dôvodom jeho návratu do čela vlády bola nutnosť urgentne prijať balík ekonomických a finančných zákonov, najmä štátneho rozpočtu. Vo svojom vystúpení v sobotu Lecornu priznal, že sa vrátil aj pre to, že iní kandidáti neprejavili veľkú ochotu ujať sa tejto misie.
Podľa analytikov Lecornuova demisia bola dôsledkom parlamentnej krízy, ktorá vznikla po tom, ako PS a niektorí opoziční poslanci podmieňovali podporu jeho vlády zastavením dôchodkovej reformy. Demisia umožnila vláde získať nový mandát na schválenie rozpočtu a pokračovanie v reformách, ktoré považuje za urgentné.
Macronovo rozhodnutie opätovne poveriť Lecornua vedením vlády kritizujú strany z oboch okrajov politického spektra vo Francúzsku. Tento bývalý minister obrany je už štvrtým francúzskym premiérom za necelý rok. Kým krajne pravicové RN vyzýva Macrona, aby rozpustil parlament a vypísal nové voľby, LFI žiada prezidentovo odstúpenie.
Prvý návrh na vyslovenie nedôvery predložilo krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) a získal podporu 271 poslancov. Druhé hlasovanie, ktoré predložila krajne pravicová strana Národné združenie (RN), podporilo len 144 členov francúzskeho parlamentu. Na vyjadrenie nedôvery bolo potrebných 289 hlasov.
Lecornu v utorok oznámil, že podporí pozastavenie nepopulárnej dôchodkovej reformy, ktorá zvýšila vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, a to do prezidentských volieb v roku 2027. Reagoval tak na kľúčovú požiadavku Socialistickej strany (PS), ktorej podpora je pre prežitie vládneho kabinetu kľúčová.
Lecornu bol do funkcie po prvý raz vymenovaný 9. septembra. V pondelok 6. októbra však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.
Prezident Emmanuel Macron o štyri dni neskôr opäť vymenoval Lecornua za nového premiéra. Dôvodom jeho návratu do čela vlády bola nutnosť urgentne prijať balík ekonomických a finančných zákonov, najmä štátneho rozpočtu. Vo svojom vystúpení v sobotu Lecornu priznal, že sa vrátil aj pre to, že iní kandidáti neprejavili veľkú ochotu ujať sa tejto misie.
Podľa analytikov Lecornuova demisia bola dôsledkom parlamentnej krízy, ktorá vznikla po tom, ako PS a niektorí opoziční poslanci podmieňovali podporu jeho vlády zastavením dôchodkovej reformy. Demisia umožnila vláde získať nový mandát na schválenie rozpočtu a pokračovanie v reformách, ktoré považuje za urgentné.
Macronovo rozhodnutie opätovne poveriť Lecornua vedením vlády kritizujú strany z oboch okrajov politického spektra vo Francúzsku. Tento bývalý minister obrany je už štvrtým francúzskym premiérom za necelý rok. Kým krajne pravicové RN vyzýva Macrona, aby rozpustil parlament a vypísal nové voľby, LFI žiada prezidentovo odstúpenie.