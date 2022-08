Legambiente:Od konca 19.storočia zmizlo viac než 200 alpských ľadovcov

Rím 10. augusta (TASR) - Viac než 200 alpských ľadovcov ubudlo od konca 19. storočia. Je to jedným z dôsledkov globálneho otepľovania, vyplýva zo v stredu zverejnenej správy talianskej organizácie na ochranu životného prostredia Legambiente. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Táto organizácia spolu s talianskymi glaciológmi bude v období od 17. augusta do 3. septembra skúmať situáciu s ľadovcami v Alpách. Zamerajú sa na pevninské alpské ľadovce v oblasti od regiónu Valle d'Aosta na severe Talianska po Furlansko-Júlske Benátsko na severovýchode krajiny.



Mimoriadnu pozornosť budú experti venovať ľadovcu na hore Marmolada, kde 3. júla prišlo pri zosuve o život 11 ľudí.



Šéf Legabiente, Giorgio Zampett, povedal, že ich výskum má za cieľ získať údaje a vyzvať taliansku vládu, aby sa usilovala dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2040 – čo je v súlade so závermi klimatickej konferencie v Paríži v roku 2015 (COP21).