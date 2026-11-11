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Legendárna Route 66, známa aj ako Matka ciest, má 100 rokov
Ikonickú americkú diaľnicu, ktorá sa tiahne z Chicaga do kalifornského mesta Santa Monica, v roku 1985 oficiálne vyradili zo systému amerických diaľnic.
Autor TASR
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Chicago/ Santa Monica/Bratislava 11. novembra (TASR) - Mala vplyv nielen na dopravu v Spojených štátoch amerických (USA), ale zarezonovala aj v popkultúre. Objavila sa vo filmoch, románoch či v skladbách známych hudobníkov a skupín. Pre mnohých sa Route 66 stala symbolom slobody. V stredu 11. novembra uplynie 100 rokov od zrodu legendárnej diaľnice, známej Matky ciest, ako ju nazval americký spisovateľ John Steinbeck v románe Ovocie hnevu.
Ikonickú americkú diaľnicu, ktorá sa tiahne z Chicaga do kalifornského mesta Santa Monica, v roku 1985 oficiálne vyradili zo systému amerických diaľnic. Napriek tomu stále láka tisíce turistov a je jednou z najobľúbenejších trás slobodomyseľných motorkárov.
Route 66 prechádza americkými štátmi Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nové Mexiko, Arizona, Kalifornia a tromi časovými pásmami. Jej celková dĺžka je 3940 kilometrov (2448 míľ), pričom najkratší úsek 21 kilometrov sa nachádza v štáte Kansas a najdlhšia časť 784 kilometrov prechádza Novým Mexikom.
Iniciátormi myšlienky jej vzniku boli podnikatelia Cyrus Avery z Oklahomy a John Woodruff z Missouri. Na ich popud sa v roku 1921 začalo uvažovať o stavbe cesty, ktorá by na západné pobrežie USA pritiahla novú pracovnú silu.
Zrod najznámejšej americkej cesty sa spája s dátumom 11. november 1926, keď federálni i štátni úradníci oficiálne schválili sieť amerických diaľnic vrátane celej Route 66. Nešlo o otvorenie novovybudovanej cesty, ale o úradné prepojenie už existujúcich lokálnych ciest pod jedno spoločné označenie. Prvé štíty s číslom 66 boli popri ceste osadené v priebehu roku 1927. Úplne dokončenie diaľničného prepojenia týchto lokálnych ciest trvalo 12 rokov.
Legendárna diaľnica prvýkrát splnila svoj účel v 30. rokoch minulého storočia počas Veľkej hospodárskej krízy, keď sa státisíce rodín z Oklahomy, Texasu či Kansasu presúvali na západ do Kalifornie. Route 66 zvládla aj záťaž počas druhej svetovej vojny, keď sa po nej do Kalifornie premiestňovali na autách tisícky záujemcov o prácu v zbrojárskom priemysle. Po vojne prispela Route 66 k rozvoju turistické ruchu.
Popri diaľnici vznikali podniky rýchleho občerstvenia a motely, ktoré sa stali konkurenciou hotelov. Pri slávnej ceste otvorili v kalifornskom San Bernardine aj prvú prevádzka McDonald´s. Okrem nej prispela Route 66 aj rozvoju sietí Diary Queen či Steak 'n Shake. Pri diaľnici otvorili v roku 1960 aj reštauráciu The Big Texan Steak Ranch, ktorá sa preslávila 72-uncovou steakovou výzvou (cca dva kilogramy mäsa).
Vyradenie Route 66 zo systému amerických diaľnic nastal v roku 1985, hlavným dôvodom bol technický a kapacitný rozvoj, ktorý táto cesta už neumožňovala. Nastúpil systém Interstate v rámci, ktorého sa začal budovať modernejší systém amerických medzištátnych diaľnic Interstate Highway System. Po dokončení posledného úseku diaľnice Interstate v Arizone, sa Route 66 stala z pohľadu federálneho systému dopravy nadbytočnou.
Časti cesty, ktoré prechádzali cez Illinois, Missouri, Nové Mexiko a Arizonu, boli spoločne označené ako vyhliadková cesta pod názvom Historic Route 66. Niekoľko štátov prijalo významné obídené úseky bývalej Route 66 do svojich štátnych cestných sietí ako State Route 66. Dnes je zjazdných viac než 80 percent pôvodnej hlavnej cesty Spojených štátov.
Skladbou legendárnej diaľnice sa stala pieseň (Get Your Kicks On) Route 66, ktorú pôvodne zložil Bobby Troup, ale hit z nej urobil Nat King Cole a neskôr ju preslávili aj energické verzie od Chucka Berryho či The Rolling Stones. Po legendárne diaľnici jazdili aj Dennis Hopper a Peter Fonda v kultovom filme Bezstarostná jazda (1969).
Ikonickú americkú diaľnicu, ktorá sa tiahne z Chicaga do kalifornského mesta Santa Monica, v roku 1985 oficiálne vyradili zo systému amerických diaľnic. Napriek tomu stále láka tisíce turistov a je jednou z najobľúbenejších trás slobodomyseľných motorkárov.
Route 66 prechádza americkými štátmi Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nové Mexiko, Arizona, Kalifornia a tromi časovými pásmami. Jej celková dĺžka je 3940 kilometrov (2448 míľ), pričom najkratší úsek 21 kilometrov sa nachádza v štáte Kansas a najdlhšia časť 784 kilometrov prechádza Novým Mexikom.
Iniciátormi myšlienky jej vzniku boli podnikatelia Cyrus Avery z Oklahomy a John Woodruff z Missouri. Na ich popud sa v roku 1921 začalo uvažovať o stavbe cesty, ktorá by na západné pobrežie USA pritiahla novú pracovnú silu.
Zrod najznámejšej americkej cesty sa spája s dátumom 11. november 1926, keď federálni i štátni úradníci oficiálne schválili sieť amerických diaľnic vrátane celej Route 66. Nešlo o otvorenie novovybudovanej cesty, ale o úradné prepojenie už existujúcich lokálnych ciest pod jedno spoločné označenie. Prvé štíty s číslom 66 boli popri ceste osadené v priebehu roku 1927. Úplne dokončenie diaľničného prepojenia týchto lokálnych ciest trvalo 12 rokov.
Legendárna diaľnica prvýkrát splnila svoj účel v 30. rokoch minulého storočia počas Veľkej hospodárskej krízy, keď sa státisíce rodín z Oklahomy, Texasu či Kansasu presúvali na západ do Kalifornie. Route 66 zvládla aj záťaž počas druhej svetovej vojny, keď sa po nej do Kalifornie premiestňovali na autách tisícky záujemcov o prácu v zbrojárskom priemysle. Po vojne prispela Route 66 k rozvoju turistické ruchu.
Popri diaľnici vznikali podniky rýchleho občerstvenia a motely, ktoré sa stali konkurenciou hotelov. Pri slávnej ceste otvorili v kalifornskom San Bernardine aj prvú prevádzka McDonald´s. Okrem nej prispela Route 66 aj rozvoju sietí Diary Queen či Steak 'n Shake. Pri diaľnici otvorili v roku 1960 aj reštauráciu The Big Texan Steak Ranch, ktorá sa preslávila 72-uncovou steakovou výzvou (cca dva kilogramy mäsa).
Vyradenie Route 66 zo systému amerických diaľnic nastal v roku 1985, hlavným dôvodom bol technický a kapacitný rozvoj, ktorý táto cesta už neumožňovala. Nastúpil systém Interstate v rámci, ktorého sa začal budovať modernejší systém amerických medzištátnych diaľnic Interstate Highway System. Po dokončení posledného úseku diaľnice Interstate v Arizone, sa Route 66 stala z pohľadu federálneho systému dopravy nadbytočnou.
Časti cesty, ktoré prechádzali cez Illinois, Missouri, Nové Mexiko a Arizonu, boli spoločne označené ako vyhliadková cesta pod názvom Historic Route 66. Niekoľko štátov prijalo významné obídené úseky bývalej Route 66 do svojich štátnych cestných sietí ako State Route 66. Dnes je zjazdných viac než 80 percent pôvodnej hlavnej cesty Spojených štátov.
Skladbou legendárnej diaľnice sa stala pieseň (Get Your Kicks On) Route 66, ktorú pôvodne zložil Bobby Troup, ale hit z nej urobil Nat King Cole a neskôr ju preslávili aj energické verzie od Chucka Berryho či The Rolling Stones. Po legendárne diaľnici jazdili aj Dennis Hopper a Peter Fonda v kultovom filme Bezstarostná jazda (1969).