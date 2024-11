Legendárny Boeing 747 havaroval prvýkrát pred 50 rokmi

Nairobi/Bratislava 20. novembra (TASR) - Je to jeden z najtragickejších dní nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa. Súčasne išlo o prvú haváriu lietadla typu Boeing 747. Od tragédie, ktorá si vyžiadala 59 obetí, uplynie v stredu 20. novembra 50 rokov.



Boeing 747-130 vzlietol v chladný podvečer 19. novembra 1974 z Frankfurtu nad Mohanom. Cieľovou stanicou nočného letu Lufthansy 540 s názvom Hessen bol Johannesburg. Do najväčšieho mesta Juhoafrickej republiky však lietadlo nedorazilo.



'Kráľovná nebies' mala zastávku na doplnenie paliva v Nairobi, odkiaľ štartovala so 157 ľuďmi na palube (140 pasažierov a 17 členov posádky) krátko pred ôsmou hodinou ráno miestneho času 20. novembra 1974. Po štarte však lietadlo nenabralo výšku. Napriek tomu, že všetky štyri motory bežali normálne, Boeing 747 nezrýchľoval a vzlietol len do výšky približne 30 metrov. Po 35 sekundách sa lietadlo zrútilo na zem, rozlomilo sa na dve časti a začalo horieť.



Hrdinami nasledujúcich okamihov sa stali zranení piloti a letušky, ktorí sa pustili do záchrany desiatok pasažierov. Až keď miestom nešťastia otriasli výbuchy a cestu do lietadla im zablokovali plamene, museli boj vzdať.



Zahynulo 59 ľudí, ale bez obetavosti pilotov a letušiek by bol počet obetí určite vyšší, tvrdí rakúsky novinár Patrick Huber, ktorý pri príležitosti 50. výročia tejto tragédie vydal knihu Let Lufthansy 540: Prvá veľká havária Jumba. Kniha nesie podtitul: Keď Hesse vzlietlo z Nairobi do katastrofy.



Tragédia v kenskom hlavnom meste vyvolala vo svete šok, pretože Boeing 747 bol v tom čase najväčším dopravným lietadlom na svete a vďaka úpravám sa stal aj jedným z najbezpečnejších. Jumbo Jet vzlietol na svoj prvý skúšobný let v roku 1969, pravidelne lietať začal od januára 1970. Počas tri a pol roka vytvorili boeingy 747 pozoruhodný bezpečnostný rekord, keď za 2,5 milióna letových hodín prepravili bez nehody viac ako 75 miliónov pasažierov.



Nehodu v Nairobi spôsobili predné krídelné sloty a Krügerove klapky, ktoré ostali zatiahnuté, takže lietadlo nemohlo nabrať po štarte výšku. Oficiálna záverečná správa vyčítala túto chybu palubnému inžinierovi.



Už pred pádom lietadla v Nairobi sa vyskytli problémy so slotmi na lietadlách typu Boeing 747, čo sa týkalo aj Lufthansy. Avšak kým iné letecké spoločnosti vybavili svoje lietadlá dodatočným varovným systémom, Lufthansa takýto systém nenainštalovala, pripomenul novinár Huber. Urobila tak až po tragédii v kenskej metropole.



Päť rokov po havárii sa posadil na lavicu obžalovaných palubný inžinier Rudi Hahn, ktorý bol obvinený zo spôsobenia smrti z nedbanlivosti. Prokurátor žiadal pre neho podmienečný trest odňatia slobody na osem mesiacov. V decembri 1981 sa proces skončil oslobodzujúcim rozsudkom.