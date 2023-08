Legendárny hudobný magazín NME sa po 5 rokoch vracia k tlačenej verzii

Londýn 9. augusta (TASR) — Britský hudobný a kultúrny magazín New Musical Express (NME) sa po piatich rokoch opäť vracia k svojej tlačenej verzii. Vychádzať v takejto podobe však bude už len ako dvojmesačník, informovala v stredu agentúra PA Media.



Posledný výtlačok tohto časopisu, označovaného aj za hudobnú bibliu, vyšiel v marci 2018. NME dovtedy vychádzal ako týždenník v tlačenej podobe 66 rokov, pričom od roku 2015 bol distribuovaný zdarma; rozdávali ho na železničných staniciach, univerzitách či v nákupných strediskách v celom Spojenom kráľovstve. Predtým stál 2,50 libry.



Spoločnosť Time, vtedajší vlastník tohto magazínu, v roku 2018 oznámila, že vydávať ho papierovej podobe už nie je rentabilné. Odvolávala sa na rastúce výrobné náklady aj "drsný" reklamný trh. Časopis sa odvtedy sústredil na svoju internetovú podobu, pričom v tlačenej verzii vychádzali len špeciálne jednorazové čísla a tiež jeho austrálske vydanie.



Najnovšie číslo pre júl a august 2023 s americkým spevákom a skladateľom D4vd na titulnej strane bude prvým z novej série tlačených dvojmesačníkov. V čísle je tiež rozhovor so spevákom Joshom Hommeom z americkej rockovej kapely Queens Of The Stone Age, ako aj prehľad dosiaľ najlepších albumov aktuálneho roka a avíza na očakávané filmové trháky.