Michael Kocáb, rocker, ktorý bol poradca V. Havla, má 70 rokov

Na snímke členovia kapely Pražský výběr po koncerte na 10. ročníku festivalu Vrbovské vetry. Zľava: Michal Pavlíček, Jiří Hrubeš, Michael Kocáb, Vilém Čok a Klaudius Kryšpín. Foto: TASR - Martin Palkovič

Hudobník Michael Kocáb si preberá od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku štátne vyznamenanie - Rad Bieleho dvojkríža II. triedy - za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, 9. januára 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke zľava hudobník Michael Kocáb a režisérka Olga Sommerová pred premiérou dokumentárneho filmu Michael Kocáb - rocker verzus politik v Bratislave 14. novembra 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Praha/Bratislava 28. júla (TASR) - Ako hudobník a líder dnes už kultovej kapely Pražský výběr výrazne ovplyvnil vývoj rockovej hudby v bývalom Československu. Počas Nežnej revolúcie v roku 1989 spoluzakladal Občianske fórum. Bol poradcom prezidenta Václava Havla a šéfom parlamentnej komisie pre odsun sovietskych vojsk z územia Československa. V rokoch 2009 - 2010 zastával post ministra pre ľudské práva a národnostné menšiny Českej republiky (ČR).V nedeľu 28. júla bude mať Michael Kocáb, český hudobník, skladateľ, spevák, 70 rokov.Narodil sa 28. júla 1954 v Prahe v rodine evanjelického farára Alfréda Kocába. Vyrastal v meste Zruč nad Sázavou. Po maturite na gymnáziu v Mladej Boleslavy v roku 1973 študoval šesť rokov na pražskom konzervatóriu skladbu a hru na orgán.V roku 1976, ešte ako konzervatorista, založil progresívno-rockovú skupiny Pražský výběr. O dva roky vydala skupina jazzrockový album s názvom Žízeň. Po príchode Michala Pavlíčka a Viléma Čoka na začiatku 80. rokov minulého storočia do Pražského výběru sa skupina stala jednou z najvýznamnejších tzv. novovlnových formácií.Zmena hudobného štýlu sa prejavila na albume Straka v hrsti, ktorý síce skupina nahrala v roku 1982, ale oficiálne vyšiel pod názvom Pražský výběr pre politické dôvody až o šesť rokov neskôr. Skupina mala totiž v rokoch 1983 - 1987 po koncerte v Hradci Králové zakázanú činnosť. Ďalší album s názvom Výběr skupina vydala v roku 1988. Fanúšikovia si na ďalší album museli počkať do roku 1997, kedy skupina vydala tretiu štúdiovku s názvom Běr.Michael Kocáb sa venoval v 80. rokoch minulého storočia aj komponovaniu hudby pre film. Zložil hudbu pre snímky ako Prodavač humoru (r. Jiří Krejčík, 1984), Zastihla mě noc (r. Juraj Herz, 1985), Vlčí bouda (r. Věra Chytilová, 1986) či Devět kruhů pekla (r. Milan Muchna, 1987).Začiatkom roka 1989 sa aj s ďalšími členmi Pražského výběru podieľal na filme Pražákům, těm je hej, ktorý bol dokumentom o legendárnej kultovej kapele.V 90. rokoch 20. storočia patril k hlavným iniciátorom odsunu sovietskych vojsk z územia ČSFR. Bol totiž nielen poslancom Federálneho zhromaždenia (FZ) Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), ale aj predsedom parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk z Československa.Posledný sovietsky vojak - generálplukovník Eduard Vorobiov odišiel z Československa 27. júna 1991. K tejto udalosti usporiadal Pražský výběr sériu koncertov pod názvom Adieu C.A. Na záverečnom koncerte bol prítomný Václav Havel a ako hosť vystúpil aj americký gitarista, skladateľ a spevák Frank Zappa.Po odsune sovietskych vojsk odišiel Kocáb z politického života a venoval sa podnikaniu a hudbe. Pôvodná formácia Pražského výběru sa rozpadla, a preto v roku 2006 založil projekt Pražský výběr II., ktorý vydal v roku 2007 album s názvom Vymlácený rockový palice. S Michalom Pavlíčkom a Vilémom Čokom obnovili v roku 2012 pôvodný Pražský výběr.Za hudbu k filmu režiséra Ivana Fílu Král zlodějů získal v roku 2004 filmové ocenenie Český lev.Do politiky sa vrátil v roku 2008, kedy ako nestraník kandidoval za Stranu zelených, ktorá ho v roku 2009 nominovala na post ministra pre ľudské práva a národnostné menšiny. Funkciu ministra zastával od 23. januára 2009 do 29. marca 2010.Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil v roku 2017 Michaelovi Kocábovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch.Česká režisérka Olga Sommerová v roku 2022 nakrútila celovečerný dokumentárny film s názvom Michael Kocáb - rocker versus politik.