Londýn 9. júla (TASR) — Polovojenská organizácia Légia Sloboda Ruska, ktorá je súčasťou Ozbrojených síl Ukrajiny a tvoria ju prebehlíci z ruských ozbrojených síl a ruskí dobrovoľníci, plánuje v blízkej budúcnosti vykonať ďalšie akcie v ruských oblastiach hraničiacich s Ukrajinou.



"V nadchádzajúcom mesiaci alebo tak príde ďalšie prekvapenie," povedal Maximillian Andronnikov, ktorý si hovorí Cézar, v rozhovore pre britský nedeľník nedeľné noviny The Observer, o ktorom informuje agentúra DPA.



"Bude to naša tretia misia," uviedol ďalej Andronnikov a dodal, že nasledovať bude štvrtá a piata. "Máme ambiciózne plány. Chceme oslobodiť celé naše územie," pokračoval.



V máji a júni bojovníci légie spolu s príslušníkmi Ruského dobrovoľníckeho zboru uskutočnili niekoľko výpadov na územie ruskej Belgorodskej oblasti. Vláda v Kyjeve zdôrazňuje, že s útokmi nemá nič spoločné.



Légia je podľa Andronnikova odkázaná na pomoc ukrajinskej armády, no o operáciách na ruskom území rozhoduje nezávisle. Používa prevažne obrnené vozidlá, ktoré ukoristila ukrajinská armáda v bojoch s ruskými silami.



Andronnikov sa domnieva, že ruský prezident Vladimir Putin je po júnovej vzbure žoldnierov Vagnerovej skupiny oslabený. Očakáva, že Putinov režim padne do konca roku 2024. Tvrdí, že v ruskej armáde vládne nespokojnosť, pretože mnohí vojaci, ktorí tam vstúpili z finančných dôvodov, nedostali výplaty.



Polovojenské jednotky ako Légia Sloboda Ruska sú obviňované z prepojenia na pravicovo-extrémistické organizácie. V rozhovore pre The Observer sa Andronnikov označil za prívrženca konštitučnej monarchie, ktorý obdivuje bývalých britských premiérov Winstona Churchilla a Margaret Thatcherovú. V légii podľa neho bojujú ľudia s ľavicovými a pravicovými názormi, ale aj sklamaní stúpenci ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.