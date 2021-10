Lego chce vo svojich stavebniciach odstraňovať rodové stereotypy

Na archívnej snímke lego stavebnica. Foto: TASR - Branislav Račko

Londýn/Kodaň 12. októbra (TASR) - Výrobca stavebníc Lego sa chce vo svojich produktoch zamerať na odstraňovanie rodových stereotypov. Výskumom zvykov, ako sa deti hrajú s určitými hračkami, sa totiž zistilo, že kým dievčatá sa bez problémov hrajú s rôznymi hračkami, až 71 percent chlapcov sa obáva, že budú terčom posmechu, ak sa budú hrať s hračkami určenými pre dievčatá.Na základe tohto výskumu spoločnosť Lego uviedla, že už nebude mať v ponuke rad stavebníc pre dievčatá a sady určené pre chlapcov.vysvetlila Julia Goldinová, marketingová riaditeľka spoločnosti Lego Group podľa britského denníka The Guardian.Od roku 2012 v Británii prebieha kampaň Let Toys Be Toys, ktorá povzbudzuje výrobcov hračiek, aby boli vo svojej produkcii kreatívnejší, aby chlapci a dievčatá nemali pocit, že by hra s hračkami tradične vyhradené pre druhé pohlavie, nebola pre nich vhodná. Podľa denníka The Guardian sú však výsledky tejto iniciatívy zatiaľ len veľmi malé.Spomínaný výskum realizoval Inštitútu Geeny Davisovej pre rovnosť v médiách, ktorý je organizáciou zameranou na zlepšenie rodovej rovnováhy v zábavnom priemysle. Jeho výkonná riaditeľa Madeline Di Nonnová uviedla, že strach chlapcov z hrania sa s "dievčenskými hračkami" zdieľajú aj ich rodičia.konštatovala s tým, že nateraz platí, že mužské konanie je hodnotené vyššie.Autori štúdie zistili, že kým synov rodičia povzbudzovali k športovaniu alebo skupinovým aktivitám, dcéram bol ponúkaný tanec a obliekanie či pečenie.konštatovala Geena Davisová, oscarová herečka a aktivistka, ktorá inštitút založila v roku 2004 s cieľom bojovať proti negatívnym rodovým stereotypom a podporovať inklúziu.Profesorka Gina Ripponová, neurobiologička a autorka knihy The Gendered Brain, zasa podľa The Guardian poukázala na to, že, keďVysvetlila, že hračky ponúkajúv tej-ktorej činnosti:Ak sa bábiky vyhradzujú pre dievčatá, ale neponúkajú sa na hranie aj chlapcom,postarať sa o dieťa, respektíve o inú osobu.Správa Davisovej inštitútu bola zverejnená v pondelok, ktorý bol podľa OSN Svetovým dňom dievčat. Prieskum sa uskutočnil na vzorke takmer 7000 rodičov a detí vo veku od šesť do 14 rokov z Číny, Česka, Japonska, Poľska, Ruska, Británie a USA.