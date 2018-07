Leichtfried: SPÖ ešte nevie, či podporí Šefčoviča ako volebného lídra

Nominant socialistov ma kandidátke do eurovolieb by sa v prípade volebného víťazstva tejto politickej skupiny uchádzal o funkciu predsedu Európskej komisie.

Brusel/Viedeň 9. júla (TASR) - Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) zatiaľ nie je rozhodnutá, koho podporí na post volebného lídra európskych socialistov v budúcoročných májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), kde je momentálne jediným kandidátom slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda SPÖ Jörg Leichtfried.



Nominant socialistov ma kandidátke do eurovolieb by sa v prípade volebného víťazstva tejto politickej skupiny uchádzal o funkciu predsedu Európskej komisie (EK).



Leichtfried je podpredsedom opozičnej SPÖ a poslancom rakúskeho parlamentu. V predošlej vláde Christiana Kerna zastával funkciu ministra dopravy, inovácií a technológií, v rokoch 2004-15 bol poslancom Európskeho parlamentu.



"Dobre poznám pána Šefčoviča, sme priatelia, pracovali sme spolu ešte počas môjho pôsobenia v Európskom parlamente i počas môjho pôsobenia na ministerstve," uviedol Leichtfried na otázku TASR, či by SPÖ mohla podporiť kandidatúru Šefčoviča. Spresnil, že na úrovni jeho strany rozhodnutie o tom, koho podporiť ako volebného lídra v eurovoľbách, zatiaľ nebolo prijaté.



Vysvetlil, že Strana európskych socialistov (PES) v tejto veci poverila portugalského premiéra Antónia Costu, aby v nasledujúcich týždňoch viedol konzultácie a vyjasnil otázku vhodných kandidátov na post volebného lídra tejto politickej skupiny. Konečné rozhodnutie má padnúť na jeseň a o víťazovi spomedzi nominantov rozhodne zjazd PES v novembri.



"Viac k tomu zatiaľ nemám čo dodať," priznal Leichtfried a potvrdil, že každý z uchádzačov o funkciu volebného lídra potrebuje podporu najmenej deviatich členských strán PES.



Na otázku TASR, čí SPÖ neplánuje postaviť vlastného kandidáta - kuloárne bruselské informácie hovoria, že by ním mohol byť rakúsky exkancelár Kern -, Leichtfried uviedol, že rakúski sociálni demokrati sa riadia líniou PES a počkajú si na konzultácie, ktoré vedie Costa.



Upozornil, že poverenie Costu neznamená, že by sa on mal stať kandidátom PES v eurovoľbách, jeho úlohou je hľadať vhodnú osobu spomedzi socialistických a sociálnodemokratických strán v Európe.



"Je medzi nimi viacero ľudí, ktorých si viem na tejto pozícii predstaviť - aj pána Šefčoviča, samozrejme," priznal Leichtfried.



Dodal, že ďalšími politikmi, ktorí sa môžu zhostiť tejto úlohy, sú prvý podpredseda EK Frans Timmermans (Holandsko) alebo súčasná šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová (Taliansko). "Ale ako som povedal, doteraz nebolo nič stanovené," poznamenal v závere.



