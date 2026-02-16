Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lejak a vietor narušili dopravu a dodávku elektriny na Novom Zélande

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Letisko v hlavnom meste Wellington v pondelok ráno miestneho času zrušilo väčšinu letov.

Autor TASR
Wellington 16. februára (TASR) - Prudký dážď a silný vietor v pondelok narušili leteckú, železničnú a trajektovú dopravu na Severnom ostrove Nového Zélandu. Na jeho niektorých častiach museli uzavrieť cesty a desaťtisíce domácností sa ocitli bez elektriny. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Letisko v hlavnom meste Wellington v pondelok ráno miestneho času zrušilo väčšinu letov. Popoludní niekoľko letov obnovili, no podľa úradov rušenie letov môže pokračovať.

Po dažďoch sú zaplavené predmestské oblasti, zatopené domy, stromy popadané na vozidlách a prepadnuté úseky ciest.

Záchranné zložky v noci dostali približne 852 núdzových hlásení, z toho viac než polovica sa týkala okolia Wellingtonu, ktorý leží na juhozápade Severného ostrova.

Bez elektriny bolo podľa úradov viac než 30.000 domácností, z nich 10.000 vo Wellingtone. Zatvorené zostali viaceré školy a motoristov vyzývali, aby sa jazde vyhli. Podľa záchranárov došlo k rozsiahlym škodám.

Tlaková níž sprevádzaná víchricami a hustým lejakom na východe Severného ostrova od víkendu sužuje viaceré jeho regióny. V sobotu bol nájdený mŕtvy muž v zaplavenom vozidle na diaľnici.

Meteorológovia predpovedajú, že živel sa v utorok presunie na východné pobrežie Južného ostrova Nového Zélandu.
.

