Lejaky si v Gudžaráte v Indii vyžiadali už najmenej 14 životov

Naí Dillí 6. mája (TASR) - Najmenej 14 ľudí prišlo o život a ďalších 16 utrpelo zranenia pri lejakoch, ktoré posledné dva dni sužujú západoindický štát Gudžarát. Agentúre Reuters to v utorok povedali predstavitelia tamojších úradov, píše TASR.



Viacero okresov v Gudžaráte zasiahli búrky sprevádzané bleskami. Miestna televízia odvysielala zábery popadaných stromov i zničenej úrody.



Podľa indických meteorológov spôsobila intenzívne zrážky na väčšine Gudžarátu tzv. cyklonálna cirkulácia v susednom indickom štáte Radžastan i v susedných častiach Pakistanu. K lejakom došlo ešte pred tradičnými monzúnovými dažďami.



Lejaky sprevádzané blýskaním aj silným nárazovým vetrom by podľa meteorológov mali v Gudžaráte pretrvávať až do štvrtka.



Bezprostredne nebolo známe, aké veľké škody už búrky stihli napáchať na úrode. Ako pripomína Reuters, tento západoindický štát je významným producentom bavlny, rasce a ryže.



V apríli si nezvyčajné intenzívne dažde vo východnej a strednej Indii i v niektorých častiach Nepálu vyžiadali viac ako 100 ľudských životov.