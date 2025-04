Lekár pápeža Františka prezradil, aké boli jeho posledné chvíle

Rím 24. apríla (TASR) - Pápež František zomrel bez bolestí a v posledných okamihoch života netrpel. Nezomrel na problémy s dýchaním, uviedol v rozhovore pre štvrtkové vydanie talianskeho denníka Il Messaggero jeho ošetrujúci lekár Sergio Alfieri. Ako pripomenula agentúra APA, Alfieri liečil pápeža počas jeho nedávneho pobytu na rímskej klinike Agostina Gemelliho, píše TASR.



V rozhovore pre tento taliansky denník Alfieri opísal, ako ho skoro ráno na Veľkonočný pondelok kontaktoval pápežov ošetrovateľ Massimiliano Strappetti s tým, že sa pápež necíti dobre.



Lekár dorazil do Domu sv. Marty, kde pápež býval počas celého svojho pontifikátu, ráno približne o 06:20 h - 06:30 h. František už v tom čase nebol pri vedomí, bol v kóme a mal otvorené oči. Lekár mu stetoskopom vyšetril pľúca, ktoré „boli čisté“.



Pápež nemal dýchavičnosť, nejavil žiadne príznaky, ktoré by mohli viesť k takej respiračnej kríze, akú mal počas nedávneho pobytu v nemocnici, doplnil Alfieri.



Rádiologické nálezy z osudného dňa podľa Alfieriho nie sú k dispozícii, keďže pápež zomrel vo svojom byte a nie v nemocnici. „Ale či už šlo o krvácanie do mozgu alebo mozgovú príhodu, určite nezomrel na problémy s dýchaním,“ potvrdil Alfieri s tým, že pápež nemal pred skonom žiadne bolesti a netrpel.



Vatikán neskôr oficiálne oznámil, že príčinou úmrtia 88-ročného Františka bola mozgová mŕtvica a nezvratný kardiovaskulárny kolaps. Podľa Alfieriho akékoľvek iné dohady o príčinách pápežovej smrti „nestoja za úvahu.“



Sergio Alfieri liečil pápeža Františka nielen počas jeho nedávnej hospitalizácie, ale v rokoch 2021 a 2023 ho aj operoval. Alfieri bol študentom Giovanniho Battistu Doglietta, ktorý bol členom tímu Francesca Crucittiho, chirurga známeho v súvislosti s lekárskou starostlivosťou o pápeža Jána Pavla II.



Pápež František zomrel deň po tom, ako na Veľkonočnú nedeľu udelil požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rím a svetu), následne sa previezol po Svätopeterskom námestí v papamobile a pozdravil sa s pútnikmi.



Františka pred necelým mesiacom prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme do domácej liečby v jeho rezidencii vo Vatikáne. Hospitalizovali ho 14. februára s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Liečbu sprevádzalo viacero respiračných kríz vrátane dvoch, keď sa pápežov život ocitol v priamom ohrození.