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Lekár dostal za usmrtenie 15 pacientov doživotie,hrozí mu ďalší proces
Lekár podľa súdu od septembra 2021 do júla 2024 podal 12 ženám a trom mužom smrtiacu zmes rôznych liekov.
Autor TASR
Berlín 8. júla (TASR) – Krajinský súd v Berlíne odsúdil v stredu 41-ročného paliatívneho lekára na doživotie za usmrtenie 15 pacientov a uložil mu doživotný zákaz vykonávania lekárskej praxe. Týmto verdiktom sa tak plne stotožnil s návrhom prokuratúry. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Lekár podľa súdu od septembra 2021 do júla 2024 podal 12 ženám a trom mužom smrtiacu zmes rôznych liekov. Najmladšou obeťou bola 25-ročná žena, najstaršou 94-ročný muž. Obete boli nevyliečiteľne choré, ale nehrozila im bezprostredná smrť.
Po mesiacoch mlčania sa lekár 25. júna prekvapivo priznal k zabitiu dvanástich pacientov počas návštev u nich doma. Tvrdil, že bol presvedčený o tom, že koná správne a pacientov „ušetrí od utrpenia a chradnutia“. Na konci procesu sa pozostalým ospravedlnil.
Odsúdený lekár je ženatý a má syna v školopovinnom veku. Vo väzbe je od začiatku augusta 2024. Jeho vyšetrovanie sa začalo po sérii požiarov, ktoré podľa prokuratúry založil, aby zakryl úmrtia pacientov. Polícia následne vytvorila špeciálnu vyšetrovaciu skupinu, ktorá preštudovala stovky zdravotných záznamov. V apríli 2025 prokuratúra napokon podala obžalobu v 15 prípadoch.
Zároveň preveruje ďalších 76 úmrtí a očakáva podanie nasledujúcej obžaloby ešte tento rok. Mohlo by tak ísť o jeden z najväčších prípadov sériových vrážd v povojnových dejinách Nemecka. V roku 2019 bol v Dolnom Sasku odsúdený na doživotie za 85 vrážd bývalý zdravotník Niels Högel. Motív jeho zločinov nie je známy. Už predtým ho odsúdili za iné vraždy.
Lekár podľa súdu od septembra 2021 do júla 2024 podal 12 ženám a trom mužom smrtiacu zmes rôznych liekov. Najmladšou obeťou bola 25-ročná žena, najstaršou 94-ročný muž. Obete boli nevyliečiteľne choré, ale nehrozila im bezprostredná smrť.
Po mesiacoch mlčania sa lekár 25. júna prekvapivo priznal k zabitiu dvanástich pacientov počas návštev u nich doma. Tvrdil, že bol presvedčený o tom, že koná správne a pacientov „ušetrí od utrpenia a chradnutia“. Na konci procesu sa pozostalým ospravedlnil.
Odsúdený lekár je ženatý a má syna v školopovinnom veku. Vo väzbe je od začiatku augusta 2024. Jeho vyšetrovanie sa začalo po sérii požiarov, ktoré podľa prokuratúry založil, aby zakryl úmrtia pacientov. Polícia následne vytvorila špeciálnu vyšetrovaciu skupinu, ktorá preštudovala stovky zdravotných záznamov. V apríli 2025 prokuratúra napokon podala obžalobu v 15 prípadoch.
Zároveň preveruje ďalších 76 úmrtí a očakáva podanie nasledujúcej obžaloby ešte tento rok. Mohlo by tak ísť o jeden z najväčších prípadov sériových vrážd v povojnových dejinách Nemecka. V roku 2019 bol v Dolnom Sasku odsúdený na doživotie za 85 vrážd bývalý zdravotník Niels Högel. Motív jeho zločinov nie je známy. Už predtým ho odsúdili za iné vraždy.