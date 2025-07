Lekár, ktorý dodával drogy hercovi Matthewovi Perrymu, priznal vinu

Los Angeles 24. júla (TASR) - Lekár, ktorý zásoboval herca Matthewa Perryho ketamínom, priznal v stredu pred súdom svoju vinu v súvislosti s úmrtím hviezdy seriálu Priatelia v roku 2023 na predávkovanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Štyridsaťtriročný Salvador Plasencia, jeden z piatich obvinených v súvislosti s Perryho smrťou, sa na federálnom súde v Los Angeles priznal k štyrom bodom obžaloby z distribúcie ketamínu. Rozsudok by mali v jeho prípade vyniesť 3. decembra a v prípade usvedčenia mu hrozí až 40-ročné väzenie. Vzdá sa tiež aj svojej lekárskej licencie.



Plasencia neposkytol Perrymu smrteľnú dávku ketamínu, dodal mu však tento liek v týždňoch predtým, než herca našli mŕtveho vo vírivke v jeho dome v Los Angeles.



Ďalší lekár Mark Chavez sa vlani októbri priznal k spolčeniu s cieľom distribúcie ketamínu Perrymu. Plasencia údajne kúpil ketamín od Cháveza a predal ho tomuto americko-kanadskému hercovi za enormne nadsadené ceny. „Zaujímalo by ma, koľko tento idiot zaplatí,“ napísal Plasencia v jednej z textových správ, ktorú predložili prokurátori.



Jasveen Sanghová, údajná „ketamínová kráľovná“, ktorá dodávala drogy vysokopostaveným klientom a celebritám, je obvinená z toho, že predala Perrymu dávku, ktorá ho zabila. Obvinenia odmieta.



Hercov osobný asistent Kenneth Iwamasa a ďalší muž sa v auguste priznali k obvineniam zo spolčenia s cieľom distribúcie ketamínu.



Perry roky bojoval so závislosťou, ktorá sa začala už počas jeho pôsobenia v seriáli Priatelia, keď sa stal jednou z najväčších televíznych hviezd svojej generácie. Jeho smrť vo veku 54 rokov však vyvolala vlnu šoku, konštatuje AFP.



Krátko po tom, čo sa pri pitve zistilo, že mal v tele vysoké hladiny anestetika ketamín, sa začalo vyšetrovanie. Vo svojej dohode s prokurátormi o vine a treste Plasencia uviedol, že prišiel k Perrymu domov, aby mu injekčne podal ketamín, a počas približne dvoch týždňov na jeseň 2023 mu dal 20 ampuliek s týmto liekom.



Perry užíval ketamín ako súčasť kontrolovanej liečby depresie. Prokurátori však tvrdia, že pred svojou smrťou sa stal na tejto látke závislým. Ketamín má aj psychedelické vlastnosti a je obľúbenou drogou na večierkoch, spresňuje AFP.