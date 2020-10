Trump nemal horúčku už štyri dni,príznaky COVID-19 podľa lekára nejaví

Washington 7. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump už 24 hodín nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a štyri dni už nemal horúčku. Oznámil to v stredu jeho lekár Sean Conley, informovali agentúry AFP a AP.



"Prezident dnes ráno povedal 'Cítim sa skvelo'," uviedol na brífingu Trumpov lekár, ktorý informoval o jeho zdravotnom stave.



Hladina kyslíka v krvi, ako aj ďalšie životné funkcie sú v norme, potvrdil Conley. Prezident podľa jeho slov odkedy sa vrátil späť do Bieleho domu nepotreboval dodatočný kyslík. Aké lieky momentálne užíva, nespresnil.



Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V pondelok večer miestneho času ho prepustili z nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone do Bieleho domu po troch dňoch hospitalizácie.



Trump sa len deň po prepustení z nemocnice vrátil v utorok do Oválnej pracovne Bieleho domu.