Lekár USA žiada zaviesť pre sociálne médiá výstrahy ako pri cigaretách

Londýn/Washington 19. júna (TASR) – Hlavný lekár USA Vivek žiada zaviesť pre sociálne médiá podobné výstrahy, ako sa objavujú na krabičkách cigariet. TASR informuje na základe správy televízie BBC.



Sociálne médiá u mladých zvyšujú riziko výskytu symptómov úzkosti a depresie, uviedol Murthy pre noviny The New York Times. Žiada preto, aby sa ich používateľom zobrazovala správa s varovaním, že "u adolescentov sa spájajú s výrazným negatívnym vplyvom na psychické zdravie". Murthy tvrdí, že ich zavedenie bude rodičom a adolescentom pravidelne pripomínať potenciálne riziká používania sociálnych sietí, čím stúpne povedomie o hroziacich rizikách podobne ako pri cigaretách.



Výstrahy pred fajčením sa na krabičkách cigariet po prvý raz objavili v Spojených štátoch v roku 1966 po tom, ako vtedajší hlavný lekár USA Luther L. Terry zverejnil štúdiu dokazujúcu spojenie rakoviny pľúc a tabaku. Postup USA postupne nasledovali aj ďalšie krajiny, napríklad Spojené kráľovstvo výstrahy na krabičkách vyžaduje od roku 1971.



Murthy v roku 2023 publikoval článok, ktorý spája používanie sociálnych sietí so zlým psychickým zdravím tínedžrov. Uznáva však, že názory vedcov na túto tému nie sú jednotné a vyzýva preto na jej ďalšie skúmanie. Krízu psychického zdravia u mladých však považuje za mimoriadnu situáciu.



Zavedenie výstrah pre sociálne médiá podporuje aj psychoterapeutka a spisovateľka Gin Lalliová a považuje ich za výrazný krok smerom k lepšiemu psychickému zdraviu a pohode.



Lalliová tvrdí, že sociálne médiá majú množstvo výhod, varuje aj pred hrozbami v podobe kyberšikany alebo vystaveniu škodlivému obsahu. Dodáva, že môžu spôsobovať úzkosť, depresiu a ďalšie psychické problémy, ktoré už u mladých ľudí vo zvýšenej miere zaregistrovala nielen ona, ale aj jej kolegovia.