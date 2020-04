Lekár: Výrobu liekov sme presunuli do Číny, teraz sa nám to vypomstilo

Paríž 1. apríla (TASR) - Francúzske poriadkové sily od 17. marca vykonali kontroly u 5,8 milióna ľudí, ktorí sa v čase platnosti nariadenia o obmedzení pohybu pre epidémiu nového druhu koronavírusu pohybovali mimo svojich domovov. Pokutou riešili u 359.000 prípadov.



Podľa spravodajského portálu France Info o tom v stredu informoval francúzsky minister vnútra Christoph Castaner.



Minister súčasne upozornil, že jarné prázdniny, ktoré sa 4. apríla začnú na časti územia Francúzska, nesmú znamenať, že ľudia opustia svoje trvalé bydlisko. Uviedol, že v danom čase "budú veľmi striktné kontroly", kto a s akým cieľom odchádza z veľkých miest. Upozornil, že kontroly budú na cestách, železničných staniciach i letiskách.



"Mojou úlohou je kontrolovať dodržiavanie pravidiel o obmedzení pohybu a chrániť tak Francúzov, vysvetlil minister.



V súvislosti s epidémiou koronavírusu od polovice marca vo Francúzsku platí, že ľudia smú opustiť svoj byt či dom len v prípade, že idú na nákupy, k lekárovi, do práce alebo pomôcť odkázanej osobe. Dovolené sú aj prechádzky so psami a individuálny beh. Bezdôvodný pohyb po vonku sa trestá pokutou, ktorá sa pri recidíve zvyšuje.



Koronavírusu SARS-CoV-2 za uplynulých 24 hodín vo Francúzsku podľahlo ďalších 499 ľudí, čím celkový počet obetí v krajine stúpol na 3523. Na jednotky intenzívnej starostlivosti v utorok umiestnili ďalších 558 pacientov vo veľmi vážnom stave.



Na stredu je naplánovaný aj ďalší prevoz pacientov z departementu Ile-de-France (parížskej metropolitnej oblasti) do Bretónska. Prevoz sa uskutoční dvoma upravenými súpravami rýchlovlakov triedy TGV. Doteraz takto do menej vyťažených nemocníc previezli 288 pacientov vo vážnom stave po nakazení koronavírusom SARS-CoV-2.



Šéf urgentného príjmu Nemocnice Georgea Pompidoua v Paríži Philippe Juvin pre spravodajský portál Cnews uviedol, že v Ile-de-France je "extrémny nedostatok" lôžok na resuscitáciu pacientov v kritickom stave a "chýba všetko: masky, testy, lieky". Upozornil, že "výrobu liekov sme pre pár eurocentov presunuli do Číny, a teraz sa nám to vypomstilo".