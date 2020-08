Lekár z Libanonu: Väčšina ľudí si myslí, že výbuchy spôsobil útok

Záchranári nakladajú škatule do lietadla na vojenskom letisku neďaleko Ankary 5. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Bejrút/Bratislava 6. augusta (TASR) - Väčšina ľudí v Libanone sa nazdáva, že utorkové výbuchy v Bejrúte spôsobil útok. Pre TASR to povedal lekár Nimir Búlus, ktorý pred štvrťstoročím vyštudoval medicínu v Košiciach a následne odišiel do Bejrútu, kde v súčasnosti vedie súkromnú kliniku.Viacero ľudí podľa neho počulo pred výbuchom zvuky podobné preletu lietadla. Stretol sa aj s názorom, že zásoby dusičnanu amónneho by mohli vybuchnúť iba v kombinácii s nejakou kvapalinou.V čase explózie sa Búlus nachádzal na svojej klinike. Najprv podľa vlastných slov počul hluk ako pri bombardovaní a vzápätí pocítil silnú tlakovú vlnu." opísal situáciu na mieste.Podľa lekára väčšina Libanončanov viní z nešťastia štát. "povedal.opísal následky výbuchu na situáciu v krajine. V Libanone už takmer rok trvá ťažká hospodárska kríza, ktorá sa podľa lekára následkami nešťastia ešte prehĺbi.Bejrút teraz podľa neho okrem finančnej podpory naliehavo potrebuje najmä zdravotnícku pomoc, pričom v zložitej situácii sú aj ľudia, ktorí prišli o svoje príbytky. "" povedal Búlus.skonštatoval lekár.Utorkový výbuch podľa doterajších informácií spôsobil náhodný požiar, ktorý zapálil zásoby asi 2750 ton dusičnanu amónneho. Výbuch zabil najmenej 135 ľudí, zranil viac ako 5000 osôb a spôsobil rozsiahle materiálne škody.